Как рязанцам снизить процент по ипотеке

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Сегодня на рынке ипотечного кредитования происходит настоящий бум. Благодаря снижению процентных ставок и поддержке государства покупка собственного жилья для многих рязанцев из несбыточной мечты превратилась в осязаемую перспективу.

Но условия продолжают меняться в интересах клиента, и некоторые заемщики видят, что их текущие ипотечные кредиты по сравнению с нынешними очень дорогие. Ведь зачастую разница в ставке 1-2% выражается в десятках (а то и сотнях) тысяч рублей. И вполне возможно рефинансировать текущую ипотеку на более выгодную.

Как снизить процент по кредиту?

Кредит, взятый на покупку жилья, многие воспринимают как величину постоянную: определенная сумма идет на погашение основной суммы долга, остальное — проценты по кредиту. Здесь существуют нюансы, в которых следует разобраться. Что касается первой составляющей, то ее действительно нужно выплатить с точностью до рубля, а вот проценты по кредиту можно и нужно снижать. Прио-Внешторгбанк рефинансирует ипотеку, если платить по ней осталось не менее года.

Разберем на конкретном примере. Допустим, три года назад вы взяли в банке N ипотеку на 20 лет. Ставка тогда была 12%. Стоимость жилья — 1,5 млн, первоначальный взнос — 200 тысяч рублей. В этом случае ежемесячный платеж составляет 16 514 рублей. В то же время, рефинансировав кредит под минимальную процентную ставку 7,9 % в Прио-Внешторгбанке, вы сократите этот платеж до 12 452 рублей. Чтобы экономить более 4 тысяч в месяц, достаточно выполнить 3 простых шага:

- подайте документы: срок рассмотрения заявки от 1 дня.

- получите одобрение заявки. Вам позвонит менеджер.

- обратитесь в удобный для вас офис банка, чтобы подписать новый кредитный договор.

Прио-Внешторгбанк перечислит средства в сторонний банк-кредитор.

Фото: Прио-Внешторгбанк

Базовая процентная ставка, под которую в Прио-Внешторгбанке можно рефинансировать кредит, - 8,5 %, но ее реально снизить до минимальной — 7,9%. Застрахуете жизнь и трудоспособность — вычтут 0,3 % базовой ставки. На столько же банк сократит базовую ставку, если клиент отвечает одному из следующих критериев:

- имеет в Прио-Внешторгбанке положительную кредитную историю;

- получает зарплату на карту Банка;

- относится к категории «Молодая семья», то есть возраст супругов не превышает 35 лет, а в случае отсутствия одного из супругов возраст отца или матери не превышает 35 лет.

- является бюджетником или госслужащим.

Платить удобно

Кроме выгодных условий рефинансирования, людям важна еще и комфортность платежей. Именно поэтому низкая по сравнению с общерыночной ставка — это не единственный аргумент в пользу Прио-Внешторгбанка. Здесь для клиента открыты возможности досрочного погашения без комиссий и заявлений. К тому же он сам выбирает удобную для себя дату внесения платежа, учитывая выплату зарплаты или какие-то иные регулярные доходы, с которых он будет вносить платеж. Оценку залога банк производит бесплатно.

Оплачивать ипотеку быстрее всего через приложение Приобанк Онлайн. Если у клиента нет карты Прио-Внешторгбанка, ему предложат бесплатную в обслуживании при заключении договора рефинансирования. Также внести платеж можно в любом терминале или через кассиров в офисах банка.

Срок кредитования при рефинансировании — до 20 лет, как и при получении обычной ипотеки. Хотя, если научиться экономить на ежемесячных платежах и использовать высвободившиеся средства на досрочное погашение, забыть о кредите за жилье получится раньше.

Специалисты советуют перекредитоваться как можно раньше, выгода в этом случае будет более ощутимой. Ведь чем позже заемщик придет к мысли о рефинансировании, тем больше процентов к этому моменту он выплатит по первоначальному кредиту.

Уточнить информацию можно на сайте www.priovtb.com или по телефону контакт-центра 200-003.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Лицензия ЦБ РФ № 212. Основан 6 декабря 1989.

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