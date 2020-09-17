В Скопинском районе формируется фармацевтический кластер

Губернатор Николай Любимов с гендиректором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе обсудил планы развития производства.

11 сентября в Скопинский район с рабочим визитом приехал рязанский губернатор Николай Любимов. В поездке его сопровождали заместитель председателя правительства Светлана Горячкина и ряд министров.

В ходе визита глава региона интересовался тем, как реализуются в районе крупные инвестпроекты, направленные на формирование фармацевтического кластера, и обсудил со специалистами проект развития Рязанской областной станции переливания крови.

«Нужно в первую очередь делать то, что наиболее важно для населения»

- Работа «Скопинфарма» и его достигнутые производственные результаты в очередной раз подтверждают, что экономика возрождается, оживляются инвестиционные потоки, а государственная поддержка позволяет эффективно развиваться, что радует, – подчеркнул Николай Любимов в разговоре с гендиректором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе, президентом АО «ФАРМИМЭКС» Александром Апазовым и президентом группы компаний «Новартис» в России Натальей Колеровой.

Инга Нижарадзе отметила:

- В Скопинском районе будут развиваться совершенно новые технологии, которых раньше не было на территории России.

В селе Успенском глава региона заявил, что областная программа поддержки местных инициатив четвертый год подряд демонстрирует свою эффективность и востребованность.

В ходе встречи с представителями актива губернатор отметил, что власти нужно опираться на мнение и потребности людей.

- Нужно в первую очередь делать то, что наиболее важно для населения, - отметил он.

- Мы и в дальнейшем будем работать над укреплением инвестиционного потенциала Скопинского района, - подчеркнул Николай Любимов.

Многое уже сделано

Если говорить конкретно о том, как в Скопинском районе реализуются нацпроекты, то следует отметить, что работа ведется планомерно, а достигнутые результаты позволяют говорить о них с чувством гордости.

В селе Секирино построен новый ФАП, выполнены капремонт Мало-Шелемишевской и ремонтные работы в Горловской и Секиринской школах, оснащена оборудованием спортплощадка Вослебовской школы, создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», отремонтирован спортивный зал в Шелемишевской школе, открыта ясельная группа в Павелецком детском саде на 20 мест, отремонтированы Горловский и Вердеревский Дома Культуры.

Кроме этого, выполнен ремонт 15 км автомобильной дороги «Коготково - Корневое - Князево - станция Топилы», построена дорога к зерносушильному комплексу в селе Горлово, из средств муниципальных дорожных фондов и привлеченных региональных средств произведен ремонт 6 км муниципальных дорог. Предстоит еще до конца 2020-го отремонтировать около 7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Скопинский район принимает участие (на своем уровне) в реализации 11 национальных проектов с общим объемом денежных средств более 300 млн рублей, и местные власти уверены, что это не предел. Впереди еще большие перспективы в важнейших направлениях социально-экономического развития, определенных главой государства.

Создание благоприятных условий для инвесторов на территории района – приоритетное направление работы администрации. Самыми крупными инвестпроектами являются строительство завода по выпуску онкопрепаратов на площадке ООО «Скопинфарм», в которое ООО «Норватис Фарма» вложит три с лишним миллиарда рублей, и строительство завода полного цикла по производству биофрмацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека, в которое ООО «Октафарма Фармимэкс» проинвестирует более пяти миллиардов.

Деньги, вкладываемые бизнесом в ту или иную территорию – это ключевой показатель, говорящий о многом. Ведь деловой человек не пойдет в район, если не видит для себя пути развития, если там не будет адекватной и эффективно работающей власти. В Скопинском районе все это присутствует. Поэтому здесь в настоящее время реализуются и на ближайшее будущее намечены проекты с инвестиционными вложениями в 15 млрд 300 млн рублей. Громадные средства для муниципалитета. А это значит, что у района и его жителей впереди хорошие перспективы.