Аркадий Фомин принял участие в президиуме Генсовета

Фото: РОО "Единая Россия".

В этом году выборы проходили в 83 регионах России. Велось более девяти тысяч избирательных кампаний. Всего замещалось более 78 тысяч мандатов. «Единая Россия» закрыла своими кандидатами 97% из них. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак на заседании президиума.

«В Единый день голосования явка избирателей составила 43,06%. Средний результат «Единой России» на основных выборах – почти 72% голосов. На уровне органов местного самоуправления – 77% всех замещаемых мандатов», – сказал он.

Секретарь Генсовета отметил, что партия выиграла довыборы в Госдуму во всех округах, где выдвигала своих кандидатов. Кроме того, все кандидаты в губернаторы, которых партия поддержала или выдвинула на выборы, победили. На выборах в законодательные собрания регионов «Единая Россия» взяла 343 мандата из 464, то есть почти 74%. В административных центрах партия получит 568 мандатов из 808 (70,3%).

Там, где выборы в муниципальные советы проходили исключительно по одномандатным округам, партия показала хорошие результаты везде. «Единая Россия» получила 76% мандатов в органах местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, это самый массовый уровень выборов – депутаты здесь ближе всего к людям.

«В Единый день голосования мы вновь подтвердили свой статус ведущей политической силы страны, доказали, что успех прошлого года не был случайным. Мы были и остаемся партией-лидером, причем на всех уровнях власти», – отметил секретарь Генсовета «Единой России».

В Рязанской области в этом году проходили 33 избирательные кампании. Самые крупные из них – выборы в региональный парламент.

«Единая Россия» показала достойный результат. Что касается законодательного собрания – за партию проголосовало свыше 47% избирателей, явка составила 32,48%, – отметил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин. – Из 18 кампаний по выборам глав городских и сельских поселений почти 78% мандатов заняли кандидаты от «Единой России». Из 12 кампаний по выборам депутатов также большинство мандатов у кандидатов от «Единой России».

На довыборах в Рязанскую городскую Думу жители поддержали кандидата от «Единой России» Елену Акимкину. Уверено победил и кандидат от «Единой России» на довыборах в Думу города Сасово. За Заслуженного мастера спорта России по легкой атлетике и пауэрлифтингу Марию Богачеву проголосовало 77,13% избирателей.

Выборы в областную Думу были высококонкурентными, 10 политических партий, 85 кандидатов по одномандатным округам и порядка 750 по спискам.

«Самый главный итог – это победа «Единой России» и возможность сформировать фракцию большинства в областной Думе нового созыва, – считает Аркадий Фомин. – Партию будут представлять 29 депутатов – 18 по одномандатным округам и 11 по спискам. Это дает нам возможность реализовать нашу Народную программу, которую мы сформировали вместе с жителями».

Избирательной кампании предшествовало предварительное голосование «Единой России». Из-за сложной эпидемиологической ситуации уставная партийная процедура прошла в этом году в онлайн-формате. Работа с жителями велась по новым формам взаимодействия.

В результате праймериз была сформирована команда кандидатов, в которой много новых лиц, людей, впервые принимающих участие в избирательной кампании, представителей общественных организаций и бизнес-сообщества. В итоговом списке кандидатов на выборах в городскую Думы от партии «Единая Россия» более 15% – это молодые люди до 35 лет», – рассказал Аркадий Фомин.

Среди кандидатов одномандатников высокие результаты у Владимира Материкина, Владимира Сидорова, Аркадия Фомина, Станислава Подоля.

Победу в своих округах одержали 4 новых кандидатов одномандатников – Михаил Хлопов (округ №4), Сергей Гришков (округ №5), Владимир Рожков (округ №8), Андрей Глазунов (округ №17).

Самый высокий процент за партию в округе №9 – свыше 66%, округе №8 – свыше 65%, округе №3 – свыше 60%. Хорошие результаты – свыше 50% – в округах 1, 7, 10, 2, 5.

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