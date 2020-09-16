«Одевайся теплее и бойся коллег»

В "голосовании на пеньках" на участке, где присутствовал корреспондент, проголосовало всего 2% избирателей.

С детства интересуюсь политикой и по мере возможности стараюсь принимать участие в политической жизни. И когда мне предложили стать на выборах в областную Думу членом избирательной комиссии, я с радостью согласился. Обычно журналистов приглашают на роль простого наблюдателя, а входить в участковый избирком – это возможность посмотреть всю предвыборную «кухню» более детально.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ: ЗНАЙ СВОИ ПРАВА, ОСТЕРЕГАЙСЯ КОЛЛЕГ

Помещение, где проходил инструктаж, чем-то напоминало ночной панк-клуб. Стены после небрежного ремонта и увешаны не символикой музыкальных групп, а плакатами партии. Стильно, но немного не уютно. В зале собралось человек 30 разношерстной публики – от совсем молодых ребят до зрелых мужчин.

Ведущий рассказал об условиях и юридических тонкостях работы наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса (далее – ЧСГ). Особенно это касалось последних:

- Вы такие же участники избиркома, как и его штатные сотрудники, с той лишь разницей, что не можете принимать решения и считать голоса. В остальном – те же права и обязанности. В частности, в отличие от наблюдателей, вы можете находиться в любой точке помещения, а не только в определенном месте. Вести фото-видеосъемку можно и нужно, только с одной оговоркой: в кадр не должны попадать личные данные граждан и бюллетени с отметками (в руках граждан). Чтобы было меньше проблем – оставьте соответствующее заявление председателю комиссии с юридическим обоснованием своих действий. И самое главное. На каждом участке будут представители других партий, в том числе и партии власти. Их надо опасаться.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ГОЛОСУЕМ НА ПЕНЬКАХ!

В четверг вечером на телефон пришло сообщение:

- Завтра одевайтесь теплее, будет выездное голосование!

Ну будет, так будет, - подумал я. И оделся как обычно. Но вскоре осознал, как я жестоко ошибся…

Пронизывающий холодный ветер - голосованию не помеха!

Поскольку наш участок располагался в школе, а пятница, как известно, учебный день, было принято решение провести голосование в соседнем дворе. И сразу появились первые нарушения.

Около ворот школы стоял микроавтобус, обклеенный символикой партии «Справедливая Россия». А по правилам, ЛЮБАЯ агитация ближе 50 метров от входа на избирательный участок запрещена. Автобус вскоре уехал, увозя с собой членов другой избирательной комиссии (всего в школе их было четыре).

На нашем участке отсутствовала информация о кандидатах и партиях, но после замечания по этому поводу председателю комиссии нарушение было исправлено.

Несмотря на солнечную погоду, дул сильный холодный ветер, от которого было тяжело укрыться, и мы с коллегой, выступавшим в роли наблюдателя, довольно сильно продрогли. Но уходить было нельзя.

Народ подтягивался, правда, особой активности не наблюдалось. В основном это были пенсионеры и люди, возвращавшиеся домой после ночной смены. В первом дворе за три часа проголосовало около 20 человек, во втором, куда мы потом перебазировались, еще меньше. В общем, затея с «голосованием на пеньках», как эту процедуру прозвали в народе, потерпела крах – получается, что таким образом проголосовало около полутора процента избирателей.

С двух часов процедура голосования переместилась под крышу школы. И пока дообустраивали участок, образовалась даже небольшая очередь из страждущих отдать свой гражданский долг. Но после открытия участка она быстро рассосалась.

До конца дня голосование проходило спокойно и неактивно. Всего к концу дня в урну опустили чуть более 200 бюллетеней (за партии и одномандатников).

В 8 вечера участок закрыли. Урны вскрыли, а бюллетени запаковали в специальный пакет, который, как считается, можно вскрыть только один раз. Пакет вместе со списками избирателей отправился в сейф, который на наших глазах опечатали и оставили в комнате под присмотром вооруженного полицейского.

Все пакеты с бюллетенями предварительного голосования убирались в опечатанный сейф.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. УБЕГАЮЩИЙ ДЕПУТАТ И «УКРАДЕННЫЙ» БЮЛЛЕТЕНЬ

В субботу погода наладилась, и это внушало надежду, что народ более активно пойдет на участок. Не тут-то было! Люди направлялись куда угодно, но только не на выборы. Даже в пекарне, куда мне пришлось отлучиться на ланч, было больше народу, чем на участке. Голосование шло вяло. Вскоре после полудня раздался вопль с соседнего участка:

- Держите его, он уносит бюллетень!

Переполох вызвал дедушка лет 70, решивший не голосовать, а оставить бланк себе на память.

К слову скажу, что у меня есть товарищ, который всегда ходит на выборы, а бюллетени уносит с собой, собирая их в коллекцию. Самый первый экземпляр – аж с референдума о сохранении СССР, прошедшем в марте далекого 91-го года.

Но вернемся к нашему деду. Его остановил полицейский, но вынужден был отпустить – ведь ничего противозаконного он не совершил.

- Вообще, человек может распорядиться бюллетенем по своему усмотрению, - говорит Карина, юрист партии «Новые люди», - но это всегда вызывает подозрение, поскольку может послужить началом «карусели».

Но в этом году «карусели» устроить было бы весьма проблематично - кабинки для голосования не имели шторок, а значит незаметно подменить бюллетень было бы практически невозможно.

Прошел час с небольшим. На участок зашел депутат городской думы от КПРФ Алесей Захаров. Зарегистрировался в качестве представителя партии и стал чего-то ждать. Как оказалось, коллегу по городскому парламенту, депутата от «Единой России» Галину Трушину.

Галина Владимировна по-хозяйски зашла в школу и направилась прямиком к председателю комиссии с соседнего участка. Ее поведение вызвало негодование представителя КПРФ. Тот обратился к полицейским с просьбой удалить незваную гостью с участка, которая, по его мнению, вмешивалась в избирательный процесс. По просьбе сотрудников полиции единоросске пришлось спешно ретироваться, оставив на участке только свою коллегу по партии – кандидата в депутаты городской Думы Елену Акимкину, которая некоторое время стояла в сторонке и скромно наблюдала за процессом выборов.

Вот как прокомментировал данный конфликт Алексей Захаров:

- Одна из депутатов Рязанской городской Думы, не имея на выборах никакого статуса, решила объехать «свои владения» - участковые комиссии в микрорайоне Канищево. Делала она это вместе с кандидатами от партии власти. На самом деле нет никаких проблем в придании официального статуса на выборах действующим депутатам, одним из таких способов является оформление депутата уполномоченным лицом избирательного объединения, как и было сделано в моем случае. По факту нарушения закона я обратился с жалобой в облизбирком, буду ждать ответа на нее.

К вечеру поток избирателей иссяк настолько, что в последний час проголосовал всего один человек. Затем рутина – перекладывание бюллетеней, опечатка сейфа…

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. В ОЖИДАНИИ РЕЗУЛЬТАТА

И вот настал финальный день. Из школьного «предбанника» избирательный участок переместился в просторный зал. На урнах установили КОИБы – приспособления для электронного сканирования бюллетеней, значительно облегчающих процесс подсчета голосов и исключающих возможность вброса.

Первый избиратель пришел и проголосовал всего через 5 минут после открытия участка. По сравнению с первыми днями народ шел охотнее. Стала подтягиваться и молодежь.

В основой день голосования, 13 сентября, первый избиратель опустил свой бюллетень через несколько минут после открытия участка.

В целом день проходил спокойно, без эксцессов. Все началось после закрытия участка, когда стали вскрывать сейф-пакеты и сортировать бюллетени. Сотрудники избиркома плотно обступили стол, практически не давая увидеть, что там происходит. Попытка заснять это действо натолкнулась на сопротивление ЧСГ от кандидата от «Единой России» Александра Жукаева.

- Здесь снимать нельзя! Место для съемки – в конце коридора! – заявил он.

Ему вторила и председатель комиссии.

Пришлось применить «тяжелую артиллерию» - позвонили заместителю председателя областной избирательной комиссии Дмитрию Бокову. Тот остудил пыл своих подчиненных, объяснив, что по рекомендации Центризбиркома расстояние до сотрудников при проведении фото-видеосъемки должно быть два метра, при этом при сортировке бюллетеней должен быть обеспечен обзор со стороны наблюдателей. Сотрудникам УИК пришлось согласиться. После сортировки бюллетеней их стали по одному опускать в КОИБы. На это ушло около 20 минут. И вот – результат. Как оказалось, по ключевым цифрам он почти соответствовал тому, что получилось в среднем по городу. Значит, подозревать данную комиссию в каких-либо нарушениях, повлиявших на результат, вряд ли возможно.

Самый главный вывод из произошедшего – фальсификациям можно и нужно противостоять, противостоять хотя бы на финальной фазе избирательного процесса, голосовании. Но, увы, у нас все зачастую происходит как в одной из сцен культового фильма конца 80-х «Воры в законе»:

- Ну и как я их сегодня сделал?

- Потому что я их сделал вчера!

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Благодаря внимательности наблюдателей был отменен результат «голосования на пеньках»

В первый день голосования, когда избирателей принимали во дворах домов, случился скандал. На одном из избирательных участков, расположенном в районе Бутырки, бюллетени выдавали… без подписи избирателей об их получении. Это вопиющие нарушение заметили наблюдатели. Была подана соответствующая жалоба. Скрепя сердце председатель УИК аннулировал результаты этого локального волеизъявления граждан.