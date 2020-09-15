Аркадий Фомин поблагодарил жителей региона за активную гражданскую позицию

Фото: РОО "Единая Россия".

«Дорогие рязанцы! Выборы в Рязанскую областную Думу состоялись. Я избирался по одномандатному округу №7, в который входят Ермишинский, Пителинский, Путятинский и Шиловский районы, и получил серьезную поддержку жителей. Меня это ко многому обязывает! Спасибо каждому избирателю за оказанное доверие!», — написал Аркадий Фомин на своей странице в соцсетях.

Также секретарь регионального отделения партии поблагодарил всех, кто поддержал «Единую Россию» и ее кандидатов.

«План работы на следующие пять лет понятен. Будем работать вместе над реализацией Народной программы, состоящей из ваших наказов. Наша главная цель по-прежнему — развитие нашей области и повышение качества жизни на Рязанской земле», — обратился к жителям Аркадий Фомин.

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