В последние выходные сентября в Рязани пройдет «Фестиваль уличного кино»

Организатор фестиваля Анна Якименко и режиссер Араик Крпоян. Фото: Константин МОГИЛИН

26 и 27 сентября на площадке культурного пространства FABRIKA пройдет «Фестиваль уличного кино», в рамках которого можно будет посмотреть короткометражные фильмы молодых российских режиссеров.

А 24 сентября организаторы фестиваля пригласили журналистов на предпоказ четырех конкурсных работ.

По словам организатора фестиваля Анны Якименко, в программу вошли лучшие работы молодых российских режиссеров этого года. Они были отобраны экспертным комитетом, в который вошли вице-президент Академии российского телевидения Игорь Мишин, режиссеры Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Юрий Быков, другие представители киноиндустрии. Из сотен заявок было отобрано 10 финалистов.

Гости перед началом показа. Фото: Константин МОГИЛИН

Победителя фестиваля определяют путем зрительского голосования, которое проходит в каждом городе, где показывают отобранные фильмы. Победитель получает главный приз - грант в размере 1,5 миллиона рублей. Эти средства должны быть вложены в создание полнометражного фильма.

Среди работ, показанных представителям СМИ, была короткометражка «Интересное кино» режиссера Араика Крпояна. При этом ее автор специально приехал из Москвы и лично присутствовал в зале.После просмотра Араик ответил на вопросы журналистов.

- Очень давно у меня возникла идея: что если обвесить салон машины камерами, а всю силу направить в сценарий. И когда появилась возможность снять этот фильм, я к этой идее вернулся и часть этой работы снял именно так, - рассказал режиссер.

Кстати, в этой работе снимается известный российский актер Владимир Стеклов.

Предпоказ прошел в одном из кафе культурного пространства. Фото: Константин МОГИЛИН

Как отмечают организаторы, участие в Фестивале уличного кино в качестве зрителя – это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке.

26 сентября в 18.00 стартует показ фильмов конкурсной программы фестиваля. Внеконкурсное кино покажут 27 сентября в 18.30. Зарегистрироваться на все показы можно на сайте фестиваля.

СПРАВКА «КП»

Впервые Фестиваль уличного кино провели в 2014 году. Тогда владивостокские студенты Александр и Маргарита Щеряковы решают своими силами «оживить» пустующий амфитеатр в центре города, запустив традицию вечерних показов кино. Идея быстро находит поддержку и становится популярной. Уже на следующий год фестиваль официально становится международным. В этом же 2015 году представители Книги рекордов Гиннеса удостаивают проект звания самого длинного путешествующего фестиваля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выражает благодарность организаторам, а информационный центр ООН становится официальным партнером проекта. Со временем фестиваль начинают поддерживать Никита Михалков, Эмир Кустурица, Владимир Познер и другие известные люди, оформляется Попечительский совет проекта, куда входят Игорь Мишин, Сергей Сельянов, Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Стас Тыркин, Александр Акопов и другие деятели кино.