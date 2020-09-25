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В последние выходные сентября в Рязани пройдет «Фестиваль уличного кино»

На два дня дворик культурного пространства FABRIKA превратится в кинотеатр под открытым небом
Источник:kp.ru
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Организатор фестиваля Анна Якименко и режиссер Араик Крпоян.

Организатор фестиваля Анна Якименко и режиссер Араик Крпоян.

Фото: Константин МОГИЛИН

26 и 27 сентября на площадке культурного пространства FABRIKA пройдет «Фестиваль уличного кино», в рамках которого можно будет посмотреть короткометражные фильмы молодых российских режиссеров.

А 24 сентября организаторы фестиваля пригласили журналистов на предпоказ четырех конкурсных работ.

По словам организатора фестиваля Анны Якименко, в программу вошли лучшие работы молодых российских режиссеров этого года. Они были отобраны экспертным комитетом, в который вошли вице-президент Академии российского телевидения Игорь Мишин, режиссеры Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Юрий Быков, другие представители киноиндустрии. Из сотен заявок было отобрано 10 финалистов.

Гости перед началом показа.

Гости перед началом показа.

Фото: Константин МОГИЛИН

Победителя фестиваля определяют путем зрительского голосования, которое проходит в каждом городе, где показывают отобранные фильмы. Победитель получает главный приз - грант в размере 1,5 миллиона рублей. Эти средства должны быть вложены в создание полнометражного фильма.

Среди работ, показанных представителям СМИ, была короткометражка «Интересное кино» режиссера Араика Крпояна. При этом ее автор специально приехал из Москвы и лично присутствовал в зале.После просмотра Араик ответил на вопросы журналистов.

- Очень давно у меня возникла идея: что если обвесить салон машины камерами, а всю силу направить в сценарий. И когда появилась возможность снять этот фильм, я к этой идее вернулся и часть этой работы снял именно так, - рассказал режиссер.

Кстати, в этой работе снимается известный российский актер Владимир Стеклов.

Предпоказ прошел в одном из кафе культурного пространства.

Предпоказ прошел в одном из кафе культурного пространства.

Фото: Константин МОГИЛИН

Как отмечают организаторы, участие в Фестивале уличного кино в качестве зрителя – это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке.

26 сентября в 18.00 стартует показ фильмов конкурсной программы фестиваля. Внеконкурсное кино покажут 27 сентября в 18.30. Зарегистрироваться на все показы можно на сайте фестиваля.

СПРАВКА «КП»

Впервые Фестиваль уличного кино провели в 2014 году. Тогда владивостокские студенты Александр и Маргарита Щеряковы решают своими силами «оживить» пустующий амфитеатр в центре города, запустив традицию вечерних показов кино. Идея быстро находит поддержку и становится популярной. Уже на следующий год фестиваль официально становится международным. В этом же 2015 году представители Книги рекордов Гиннеса удостаивают проект звания самого длинного путешествующего фестиваля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выражает благодарность организаторам, а информационный центр ООН становится официальным партнером проекта. Со временем фестиваль начинают поддерживать Никита Михалков, Эмир Кустурица, Владимир Познер и другие известные люди, оформляется Попечительский совет проекта, куда входят Игорь Мишин, Сергей Сельянов, Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Стас Тыркин, Александр Акопов и другие деятели кино.

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