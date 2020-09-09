Рязанский ученый и бизнесмен подвел итоги масштабной борьбы с коронавирусом

Георгий Шерозия: "Нужно помнить, что главное из чувств – чувство меры!"

С директором ООО «НИТИ», доктором физикоматематических наук Георгием Шерозией с начала карантина мы встречались трижды. Каждый раз он находил доказательства того, что меры по борьбе с COVID19 неадекватны его реальной опасности. Сейчас можно подвести промежуточные итоги, и мы опять в гостях у Георгия Аркадьевича.

«Минэконом развития России признал, что я прав»

– Георгий Аркадьевич, насколько мы помним, вы утверждали, что методика определения 1-го, 2-го и 3-го этапов отмены карантина, подписанная главным санитарным врачом России, ошибочная и если ее соблюдать, то вообще никого никогда не откроют. Но, видите, всех уже открыли, значит, методика была правильная?

– Методика была ошибочная! Просто открытия происходили по понятиям, а не по этой методике. В Рязани за три месяца заболеваемость COVID19 уменьшилась примерно в 34 раза, а по этой методике для третьего этапа открытия заболеваемость должна падать в два раза за четыре дня, т. е. скорость падения заболеваемости должна быть в десятки раз больше, чем наблюдается в реальности.

– Вы вроде бы даже писали письмо в Минэкономразвития России по поводу этой методики. Ответ получили?

– Можете себе представить: ответ я получил! Сам удивился. Более того, в ответе было написано, что я прав! Методику надо корректировать, но учитывая, что уже и так всех открыли, проблема уже не очень актуальна.

– Очень интересно! Но ведь тогда получается, что люди, подписавшие методические рекомендации для всей России, попросту некомпетентны, и как же они могут руководить борьбой с эпидемией во всей стране?

– Чтото мне кажется, что те, кто писал эту методику, вполне компетентны и их задачей как раз и было написать такую инструкцию, чтобы никто даже и не рыпался открываться. Открыться можно было не по методике, которую каждый может изучить и сказать, что пора открываться. Открыться можно было только по команде.

– Но ведь была эпидемия, люди умирали, болели, как можно в такой ситуации устраивать какието игры с методиками?

– А не было никакой эпидемии, была простимулированная средствами массовой информации паника. Истерическая реакция у легко внушаемых людей.

– А как же цифры по смертности? Ведь это все реально!

– Да, реально! Люди болели COVID19, некоторые действительно умирали, но посмотрим на цифры. Согласно официальным данным, за весь прошедший период эпидемии в Рязанской области умерло менее 50 человек, а от всех прочих причин умерло за это же время более 5 тысяч человек. Любому разумному человеку из сравнения этих цифр сразу должно быть все понятно. Карантин не нужен, все эти масочные мероприятия не имеют никакого медицинского смысла.

– Чтобы было понятнее, с чем вы можете сравнить риск умереть от COVID19?

– Шансов умереть от сердечно-сосудистых или онкологии в сотни раз выше, чем от COVID19. А вот в автомобильных катастрофах в Рязанской области в год гибнет около 50 человек. Так что шансов умереть от COVID19 примерно столько же, как погибнуть в автокатастрофе! Удивительно, что до сих пор автомобильное движение не запрещено!

– И все-таки не очень понятно, почему вся эта история разразилась во всех странах мира? Или у них тоже методики были написаны ошибочные?

– Ну, насколько я себе представляю, первой панику подняла ВОЗ, далее истерику подхватили средства массовой информации. Эти ребята зарабатывают на сенсациях. Им чем страшнее – тем лучше, их издания и передачи продаются. И ответственности за последствия по сути никакой. Главное – погромче что-нибудь крикнуть, а если население подогрето ужастиками из телевизора, то вот вам и готова всемирная паника.

«Мы копировали поведение европейских стран неслучайно»

– Не напоминает ли вам эта ситуация обстановку в России перед Первой мировой войной?

– Да, в определенной степени. Все средства массовой информации кричали, что надо помочь братушкам! Все патриоты тоже рвутся в бой, царь колеблется, на него все давят. И вот Россия вступает в войну, и через три года империя рухнула. Вот что такое бесконтрольные средства массовой информации и всеобщая истерика.

– Георгий Аркадьевич, а как эти наши воспоминания перекликаются с сегодняшними событиями?

– Практически один в один. В Европе после заявлений ВОЗ начинается паника. Демократические правительства вынуждены реагировать, чтобы как-то успокоить население, и поэтому объявляют карантин и так далее. В этой ситуации только диктатор, типа Лукашенко, мог заявить, что его страна будет работать без карантина.

– Как в этой ситуации смотрится поведение России?

– Мне кажется, что мы копировали поведение европейских стран неслучайно. Дело в том, что в последнее время мы напрягли отношения с Европой уже очень сильно, и, видимо, ухудшать отношения из-за COVID19 было сочтено нецелесообразно.

– С медициной и политикой более-менее понятно, а что с экономикой в этой ситуации?

– Еще одна фраза про медицину, а потом про экономику. Дело в том, что вся эта борьба с COVID19 привела к неоказанию помощи всем остальным больным людям. В том числе некоторым онкологическим больным, им перестали делать плановую химиотерапию. Знаю несколько примеров смертей в таких случаях. Сильно подозреваю, что количество смертей от снижения качества медицинской помощи всем прочим больным соизмеримо с числом смертей от COVID19. Но статистики такой нет.

«Я против любой помощи бизнесу»

– И все-таки, Георгий Аркадьевич, давайте про экономику!

– Ок. Давайте про экономику. Еще парочка таких карантинов и экономики вообще не будет! Давайте грубо прикинем ущерб. Карантин был примерно 3 месяца, и в это время примерно треть тех, кто должен был работать, не работали. То есть грубо – не работала вся страна месяц. Это примерно одна десятая часть года. Вот и вся арифметика – годовое падение ВВП будет около 10%, такое же падение доходов населения, и, что самое неприятное, примерно такое же будет падение рождаемости в 2021 году. Учитывая, что за последние 10 лет ВВП вырос как раз примерно на 10%, получается, что по экономическому развитию мы скатимся к 2010 году.

– Что будет с бюджетом страны и, соответственно, с зарплатой бюджетников?

– Вызывают меня недавно в налоговую инспекцию и говорят, что поступления в бюджет упали, и начальство требует срочно платить налоги, и ответственность по закону за неплатежи вплоть до уголовной! Я ведь, кроме того, что доктор наук, еще и предприниматель, поэтому бодро докладываю, что с радостью готов платить налоги, если мне не будут мешать работать. Но ведь наш комплекс (НИТИ) 3 месяца не работал, и ничего не заработал, и денег просто нет. Платить не с чего. В общем, если раньше была популярная шутка – «Денег нет, но вы держитесь!», то теперь получается – «Работать нельзя, но вы платите!». В общем, думаю, что бюджетников вся эта история тоже коснется, только чуть позже.

Причем падение поступлений в бюджет, скорее всего, будет больше, чем падение ВВП. Дело в том, что все, кто был закрыт и не работал, это те, кто платит налоги. А значительная часть тех, кто работал – это те организации и предприятия, которые финансируются из бюджета. В общем закрыты были те, кто в бюджет платит, а работали те, кто из бюджета кушает. Итог будет очевидный.

– Насколько я понимаю, вы считаете, что бизнесу в период карантина помогали недостаточно.

– Нет! Совсем наоборот. Я против любой помощи бизнесу. В последнее время появилось большое число бюджетных контор, которые помогают бизнесу. Контор все больше, а бизнеса все меньше. И все эти конторы живут с налогов, которые платит бизнес. Самой лучшей помощью бизнесу – это закрыть все эти конторы, а налоги снизить.

– Это, конечно, хорошая идея, но мало реалистичная. Увы, госслужба у нас гораздо привлекательнее, чем работа в бизнесе.

– Согласен с вами. И это очень плохо. Когда-то, когда НИТИ было еще институтом, у нас ходила шутка – «Двадцать процентов людей работают независимо от зарплаты просто потому, что это им в кайф; 60% работают при стимулирующей оплате работы; а остальные 20% не будут работать никогда, как их не стимулируй». Так вот, я уверен, что одной из главнейших задач государства является создание условий для работы тех самых 20% трудоголиков. Если государство создает такие условия, то оно развивается, если нет, то начинается деградация. По сути государство должно защитить те 20%, которые хотят работать, от тех 20%, которые работать не будут никогда. И еще, очень бы хотелось, чтобы в госаппарат не брали на работу тех, кто работать не хочет в принципе.

«Командовать в области должен губернатор, а не санитарный врач»

– Сейчас у всех нас появилась новая страшилка – вторая волна COVID19. Думаете, они всерьез?

– Да, нас опять пугают, что возможно какое-то продолжение карантина. Осенью, конечно, будет рост ОРЗ, и под этот рост можно списать, что угодно. Только зачем? Недавно был в Москве в командировке. Пришло время обеда. Заходим в ресторан, а там при входе швейцар в маске стоит и внутрь пускает только людей в масках. А как же кушать? Это называется «заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет». Мы, конечно, ушли в другой ресторан. Наверное, с карантином пора заканчивать. Уже даже ВОЗ признала, что ряд стран с карантином перестарались, и, возможно, наиболее правильная линия поведения была в Швеции, где была сделана ставка на выработку коллективного иммунитета, и все меры были направлены на разъяснения людям безопасного поведения, но максимально на добровольной основе. В общем, был выбран принцип: главное из чувств – чувство меры.

– А запреты ходить в парки и даже в лес как прокомментируете?

– Ну, что здесь скажешь… Наверное, те, кто принимал такие решения, не знают, что вирусы быстро погибают на солнышке, а у людей, которые гуляют на свежем воздухе, иммунитет укрепляется.

– Насколько я помню, в уже упомянутых методических рекомендациях было написано, что рекомендации о введении карантина и этапности выхода из него принимаются главным санитарным врачом области, и губернатор должен принимать решения, исходя из этих рекомендаций. То есть по сути власть в регионах передавалась санитарным службам.

– Да, такой пункт в этих методических рекомендациях есть. И это, конечно, тоже ошибка. В области должен командовать губернатор. Он должен в своих решениях исходить не только из медицинских проблем, но и учитывать ситуацию с экономикой, образованием, сельским хозяйством и еще много чего. Представьте себе, например, ситуацию: на фронте во время войны, где командуют не генералы, а врачи. И что из этого получится? В общем, будем надеяться, что наши власти учтут ситуацию с экономикой, учтут все сделанные ошибки, учтут позицию ВОЗ и больше никаких карантинов вводить не будут.

«Мозг наиболее интенсивно развивается при взаимодействии»

– А что вы можете сказать об обучении в режиме онлайн?

– Ну это вообще беда. Опять же, те, кто старается внедрить эти методы в обучение, не знают, что мозг наиболее интенсивно развивается при взаимодействии. То есть надо не просто что-то читать или сидеть в интернете, но еще и что-то делать по изученной теме. И еще необходимо живое общение с учителем, общение и соревнование с другими детьми. Задумайтесь, почему ученые собирают конференции? А потому, что процесс познания – это процесс коллективный. Мы все вместе – это как некий общий растущий разум, и каждый отдельный индивид, находясь внутри коллектива, развивается вместе с ним. А если ребенка из коллектива изъять, то в одиночестве он постепенно превратится в Маугли.

– Но ведь при переводе детей и студентов в онлайн режим целью было сберечь их здоровье?

– Да, такая цель провозглашалась. Но, согласно официальным данным, за весь этот период нет подтвержденных данных о смерти детей от COVID19. В мае было сообщение, что погибло два ребенка, но, кажется, причина была не в коронавирусе. И спрашивается, в этой ситуации зачем закрыли школы, институты, детские сады? Зачем создали людям колоссальные проблемы с тем, куда девать маленьких детей и как учить школьников? У нас и так уровень образования по сравнению с советским прошлым упал. Так зачем его еще больше понижать? Не понятно.

– Георгий Аркадьевич, если я вас правильно понял, то обобщить можно словами – не надо быть дураками, которые лоб расшибают, когда богу молятся.

– Правильно! Гораздо правильнее помнить, что главное из чувств – чувство меры!