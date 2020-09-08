РНПК поздравила школьников и студентов с Днем знаний

Среди тех, кто поступил в специализированный класс, был и Алексей Остроухов, переехавший в Рязань из поселка Лесной Шиловского района. Фото: Константин МОГИЛИН

1 сентября торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех учебных заведениях Рязани. Начало нового учебного года отпраздновали в школе №43, Рязанском радиотехническом университете и Рязанском колледже электроники, где новое поколение получает практикоориентированное образование по корпоративной системе «НК «Роснефть» «школа-вуз-предприятие». Курирует работу этих классов и групп Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

В 2020 году в «Роснефть-класс» зачислены 24 школьника

Первой ступенью системы является «Роснефть-класс». В Рязани этот проект по довузовской подготовке будущих химиков запущен в 2016 году и реализуется в школе №43. В 2019 учебном году «Роснефть-класс» закончили 18 учащихся, среди них два золотых медалиста. В новом 2019/2020 учебном году в «Роснефть-класс» зачислены 24 школьника, что стало самым большим числом с начала реализации этого образовательного проекта.

– За два года, что ребята проведут в «Роснефть-классе», они поймут смысл, освоят цели и ценности компании, – рассказала начальник отдела развития персонала АО «РНПК» Ольга Мартьянова, приехавшая поздравить ребят с Днем знаний. – Старшеклассники будут углубленно изучать физику и математику, приезжать к нам на завод с экскурсиями на производство, общаться с молодыми специалистами. Через два года у них будет возможность поступить в Радиотехнический университет и получить высшее профильное образование на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ».

Среди тех, кто поступил в специализированный класс, был и Алексей Остроухов, переехавший в Рязань из поселка Лесной Шиловского района.

– Мне этот класс порекомендовали знакомые. Рассказали о том, что здесь хорошие учителя, да и сама школа является во многом передовой. К тому же я очень люблю химию, физику. В будущем я хотел бы связать свою судьбу с нефтяной отраслью, поэтому попробую поступить в РГУ нефти и газа имени Губкина или же в рязанский радиоуниверситет на кафедру «Химическая технология органических веществ», – поделился старшеклассник.

Фото: РНПК.

Широкие возможности для продолжения обучения

Второй ступенью корпоративной системы является обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Кафедра по подготовке кадров для нефтехимической отрасли в Рязани открылась по инициативе завода в 2011 году. В 2015 году Рязанская НПК принимала на работу первых выпускников-бакалавров.

С тех пор ежегодно кафедра выпускает 20 и более человек, большинство из которых трудоустраиваются на завод. В настоящее время на направлении обучается более 50 студентов, занятия проходят по трем формам: очная, вечерняя и заочная. По итогам занятий успешным студентам РНПК выплачивает корпоративные стипендии. При финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснащены современными приборами и оргтехникой.

Фото: РНПК.

НАША СПРАВКА

РНПК сотрудничает еще с 10 вузами страны. Завод также ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Участие завода в учебном процессе осуществляется посредством организации для студентов всех видов практик. Ежегодно на ознакомительную, производственную и преддипломную практику приходят около 120 студентов колледжа. Во время нее студенты посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ. В 2019 году на рабочие профессии на нефтезавод трудоустроились более 30 выпускников РКЭ.

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