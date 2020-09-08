Жительница Пронского района: Судья назвала моего сына «полицейским ублюдком»

На фото слева на право: Александр Лашин, его приятель и Людмила Лашина.

От людей, облаченных в мантии, мы ожидаем, что и в частной жизни они являются образчиками высокой морали. Но, к сожалению далеко не все судьи оправдывают наши чаяния, демонстрируя в быту недостойное поведение, а в средствах массовой информации периодически появляются сюжеты, антигероями которых являются вершители правосудия.

Достаточно только вспомнить громкий скандал девятилетней давности, когда судья Киренского районного суда Иркутской области устроил пьяный дебош в аэропорту Иркутска и оскорбил полицейских. Тогда служителя Фемиды лишили статуса и неприкосновенности, а позже возбудили против него уголовное дело. В 2014 году Дмитрий Малых был признан виновным и даже получил условный срок.

«ОНА ОРАЛА, ЧТО ЕМУ В ПОЛИЦИИ УЖЕ НЕ РАБОТАТЬ»

История, о которой мы хотим рассказать, произошла уже в нашем регионе, а ее фигурантом стала мировой судья судебного участка №11 судебного района Московского райсуда Рязани Людмила Лашина и ее супруг юрист Александр Лашин.

В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Пронска Любовь Еременко. Женщина рассказала, что 3 мая примерно в 17 часов к ее дому, расположенному на улице Набережной, пришла мировой судья с мужем и их приятель, являющийся ее соседом:

- Они стали беспричинно кричать на меня и моего сына, угрожая ему и мне физической расправой, выражаясь при этом нецензурной бранью, крича моему сыну, который служит двадцать лет в полиции, что он больше там не работает, а они и есть власть. После чего мой сын стал их снимать на камеру. Увидев это, они накинулись на него с кулаками и стали избивать. В результате этих действий они причинили ему телесные повреждения.

По рассказам женщины и других участников этого конфликта, судья Лашина во время ссоры всячески оскорбляла сына хозяйки дома, называя его «полицейским ублюдком и выродком».

- Она орала, что ему в полиции уже не работать, а также грубо, оскорбительно и высокомерно кичилась своей судебной властью. Высказывала угрозы в мой адрес и грозилась применить в отношении моей семьи властные репрессии. Она бросалась на меня с кулаками, ударив по правой руке. Также она грозилась отобрать все участки, находящиеся в моем пользовании, говоря, что вы и этого лишитесь из-за того, что не с теми людьми, - поделилась с корреспондентом «КП» Любовь Васильевна.

При этом свидетелями конфликта, по рассказам женщины, стали ее несовершеннолетние внучки - двухлетняя Ксения и пятилетняя Софья.

ВСЕ ДЕЛО В КЛУБНИКЕ?

Вы спросите, а что же так разгневало служительницу Фемиды и ее мужа-юриста? Оказывается, конфликт возник после того, как семейство судьи арендовало земельный участок, расположенный по соседству и которым с 1992 года абсолютно законно пользовалась семья Любови Васильевны (копия соответствующего документа имеется в распоряжении «КП»).

- Они пришли и стали обвинять нас в том, что мы посадили там клубнику, хотя это многолетнее растение плодоносит на этом участке уже много лет, - рассказала женщина.

Важно отметить, что прокурор Пронского района вынес протест, признав постановление администрации муниципального образования Пронское городское поселение о предварительном согласовании предоставления в аренду указаного земельного участка – незаконным. И потребовал отменить постановление в десятидневный срок.

НАРУШЕНИЙ НЕ УСТАНОВЛЕНО

Любовь Еременко обратилась с жалобой в Квалификационную коллегию судей Рязанской области с просьбой дать оценку действиям мирового судьи Лашиной. Но там почему-то поведение судьи посчитали вполне уместным, а доводы Людмилы Васильевны неубедительными.

«Доводы Вашей жалобы о неправомерных действиях мирового судьи <…> по поводу которых <…> (Вы) обращались в органы полиции, не нашли своего объективного подтверждения. Из приложенной к жалобе видеозаписи сведений о совершении мировым судьей Лашиной действий, в результате которых были нарушены положения Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и кодекса судебной этики, повлекших умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, не установлено», - написано в ответе на жалобу.

И действительно, на видеозаписи длиною 23 секунды судья Лашина не дерется и не матерится, а просто стоит за спиной своего супруга и друга их семьи, которые сквернословят, как последние маргиналы. Более того, в ролике видно, что заметив, как их снимают, судья начинает пятиться назад, явно пытаясь выйти из кадра. К сожалению, запись прерывается в момент, когда на сына Любови Еременко совершают нападение, и нам остается только догадываться, что именно осталось за кадром.

Однако, зная об ответственности за дачу ложных показания и видя копии обращений и жалоб, которые написали женщина и ее сын в различные инстанции и правоохранительные органы, мы не можем просто так отмахнуться от этой информации, и считаем необходимым придать эту информацию публичности.

Редакция «КП» обращается ко второй стороне конфликта – семье многоуважаемой судьи – и приглашает ее к разговору. Приходите к нам и расскажите, что стало, по-вашему, причиной столь сильного разлада, в результате которого облеченные властью люди могли опуститься до столь недостойного поведения.

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