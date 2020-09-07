Согласно опросам партия «Новые люди» входит в число лидеров гонки в Рязанскую облдуму

Фото: партия «Новые люди».

3 сентября в отеле «Amax» прошла конференция политической партии «Новые люди». На ней основатель партии - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев рассказал о неуклонном росте узнаваемости и популярности организации среди рязанцев.

По данным ВЦИОМ, от трети до половины избирателей в регионах России уже определились с выбором партии и заявили о своем намерении принять участие в выборах в региональные законодательные собрания, областные и городские думы, которые пройдут в этом году с 11 по 13 сентября. Согласно данным социологов, в Рязанской области партия «Новые люди» вошла в пятерку лидирующих партий, за которые планируют проголосовать избиратели.

- Это, конечно, большая для нас радость и надежда для наших избирателей на то, что их голос не будет потерян. И благодаря этим голосам партия будет представлена в областной думе вашего региона, - поделился Алексей Нечаев.

Фото: партия «Новые люди».

Также, по словам основателя партии, в стране в целом и в Рязанской области в частности, у людей сформировался запрос на обновление.

- Мы видим, что нашу партию поддерживают люди самых разных возрастов, но если говорить о запросе на обновление, он, конечно, выше у молодых людей. Если за перемены среди людей пенсионного возраста выступает около 20% людей, то среди молодежи это уже почти половина. Им жить в будущем и для них очень важно, чтобы страна вышла из этого царства псевдостабильности в зону развития.

Кроме того, на пресс-конференции был представлен масштабный проект партии по развитию территорий, прилегающих к руслу реки Оки. Так, согласно этому амбициозному проекту, уже в ближайшее время в населенные пункты от Константинова до Касимова вдохнут новую жизнь. Там появится инфраструктура, туристические объекты и многое-многое другое. Но главное, по мнению Нечаева, разобраться, насколько рязанцам нужен подобный проект:

Фото: партия «Новые люди».

- Он должен людям понравиться, тогда наша и их энергия поможет его реализовать. Необходимо также инициативное бюджетирование, для того чтобы сами люди захотели вложиться своей копеечкой в эту идею. Чтобы следом за их деньгами, пришли и бюджетные средства. Но для этого нужно, чтобы мы были представлены в региональном парламенте Рязанской области.

Архитектор, эксперт Общественной палаты РФ, доцент МАРХИ Сергей Чураков, также принявший участие во встрече, сравнил этот проект с великими стройками прошлых лет:

- Это уровень масштаба задач преобразования территорий, который, прежде всего, должен разбудить это место, создав предпосылки для его дальнейшего развития. Интерес проекта заключается еще и в том, что он очень разномасштабный. С одной стороны, мы говорим об огромной территории, а с другой, о бабушках в конкретном селе. То есть мы каждый раз переходим от крупного масштаба к более мелкому, но все они для нас очень важны. И в вашем регионе такой задачи, насколько я понимаю, еще не было.

Фото: партия «Новые люди».

НАША СПРАВКА

Региональное отделение партии «Новые люди» в Рязанской области начало работать с 5 марта. За это время партия открыла уникальный коворкинг-цетр NOVA, где запустила ряд образовательных проектов.

Напомним, что 1 июня Минюст России внес партию «Новые люди» в список политических движений, допущенных к участию в выборах. Всего у партии 53 региональных отделения - от Калининграда до Камчатки. Своих кандидатов на выборах в городские и областные думы политическая сила выдвинула в 12 регионах страны.

Оплата публикации была произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение в Рязанской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва.