Кого хочет вырастить партия Роста?

Фото: Пария Роста.

- Борис Юрьевич, ваша Партия Роста существует уже пятый год. Вы за это время наблюдаете какой-то прогресс, скажите честно?

- Наблюдаю. Я так скажу: и мы меняемся, и сама жизнь «подстраивает» под нас политически выгодный контекст. Объективно это не очень приятно, потому что кризис не радует никого. Но зато кризис вынуждает всех включать мозги и думать о том, о чем не было нужды думать в сытые времена. О том, что именно в нашей жизни требует коррекции.

- И что же?

- Нужно менять систему ценностей. Мы назвали свою программу «Капитализм для всех», потому что хотим построить общество, где высшей ценностью является человек.

- Какая свежая мысль. А какая политическая сила, интересно, этого не хочет?

- Все дело в том, как понимать дорогу к воплощению этой высшей ценности. Для нас идеал заключается в реализации потенциала человека. Все помнят утопическую формулу коммунизма, в которой некая высшая сила берет от каждого по способностям, дает каждому по потребностям. А мы верим в то, что если не мешать индивидуумам реализовывать свои способности, то и потребности всего общества будут удовлетворены наилучшим образом.

То есть частная инициатива – неисчерпаемый источник добра и преуспевания, надо лишь не сдавливать ее лишними оковами.

- Не сдавливать? Это как в 1990-е, что ли? «Поураганить» хочется?

- Знаете, государство за последние 20 лет настолько укрепило свои позиции, что пора бы и ослабить хватку немного. Помните, как Калугина в «Служебном романе» говорила, что у нее такая безупречная репутация, что ее давно пора скомпрометировать? Поверьте, что наше государство не сможет стать лучше, если, что называется, не делегирует часть полномочий частному сектору.

- Получается, вы политическая сила, которая пытается лоббировать интересы бизнеса, не связанного напрямую с государством?

- Это весьма упрощенное понимание. Да, наш экономический базис заключается в том, что нужно менять «оболочку», в которой работает частный бизнес. Арифметическая суть такой перемены заключается в изменении соотношения рисков и доходности инвестиционных проектов. Говоря проще, при резкой снизившейся норме рентабельности государство уже давно пытается выкачать из бизнеса слишком многое. И это лишает инвестиции смысла. А корову нельзя только доить. Мы громко говорим, что ее пора покормить, чтобы затем снова нарастить удои.

Но это лишь сердцевина нашей идеологии. Опять же, лишь арифметически – изменение условий в пользу доходности приведет к росту числа проектов, росту числа рабочих мест, росту зарплат. И это, конечно же, благо не только для владельцев бизнеса. Это благо для всех людей, которые хотят строить свою судьбу сами, чья жизненная позиция неизменно активна.

Мы - партия среднего класса, так будет точнее.

Скажем так: мы хотим изменить картину, при которой основу экономики составляет работа нескольких десятков крупных корпораций (в основном сырьевых), а все остальное население находится в положении получателей. Патернализм понятен и удобен, но он не обеспечит нам надежный трамплин в будущее. Мы хотим, чтобы в новой экономике роста удобно и надежно себя ощущали сотни тысяч малых, средних – и перерастающих в крупные предприятия. Чтобы конкуренция между ними выполняла свою естественную роль мотиватора качественных улучшений.

- Вы все время говорите только об экономике. Но разве она не является прямым продолжением политики?

- Знаете, недостаточно заменить «неправильного» правителя на «правильного». Посмотрите на того же Лукашенко, который в 1994-м, до того, как стал президентом Белоруссии, был образцовым молодым и задорным демократом.

Нужно, чтобы система модицифировалась в целом, и модифицировалась естественным образом. А привести к таким изменениям, к реальному массовому запросу на инструменты демократии может только массовое развитие класса частных собственников. Потому что именно частные собственники определяют свою жизнь сами, а не ждут сверху наставлений и подачек. В этом их опасность для закостенелой системы, и только они могут ее «разложить изнутри».

Но пока люди не начнут понимать, что движущие механизмы демократии находятся глубже уровня баррикад, ничего не изменится.

- Давайте вернемся к «Капитализму для всех». А сейчас российский капитализм для кого?

- Дело в том, что мы лучших сторон строя, основанного на частной собственности, еще и не увидели. А лучшие его качества заключаются в самоподстройке, самосовершенствовании в интересах свободных потребителей. Именно эти свойства капитализма и движут вперед материальный прогресс на нашей планете.

Наш государственный капитализм остается капитализмом меньшинства. Большая часть населения получает крошки со стола, распределяемые «мудрой рукой». А при таком подходе наша страна, несмотря на свои территории и природные богатства, никогда не превратился в огромное, заботливо возделанное поле. Всегда будут оазисы благоденствия, и та или иная степень запустения между ними.

Мы хотим выровнять ситуацию. Хотим, чтобы энергия частной инициативы превратила российскую провинцию в комфортное для жизни место. Все условия для этого есть. Нужно лишь принять правильное решение – каждому внутри своей собственной головы.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение в Рязанской области Всероссийской политической партии “Партия Роста”»