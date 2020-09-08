Колледж электроники подготовит кадры для крупнейшего холдинга Рязани

Важнейший документ подписан. Елена Акимкина и Александр Клочков. Фото: Павел АВЕРИН

3 сентября в одно из подразделений Рязанского колледжа электроники (РКЭ) в Канищеве приехала внушительная делегация. В ее составе были депутат Рязанской областной Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор компании «Точинвест», президент федерации баскетбола Рязанской области, учредитель Благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского и учредитель спортивного клуба «Родной край» Александр Жукаев; директор по правовым вопросам ФПК «Инвест» Елена Акимкина и координатор по обращению с обращениями граждан РРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Синица. Причина была веская: предстояло подписать Соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и ФПК «Инвест».

«ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ БУДУЩЕЕ»

– С учетом того, какую специальность вы получаете, и с учетом специфики нашего предприятия, мы всегда рады видеть вас у себя и в качестве стажеров, и в качестве работников, – обратился к студентам с приветственным словом Александр Жукаев. – Отрадно, что в колледже растет конкурс для поступления, ведь за производством и предприятиями будущее.

Он привел пример 15-летней давности, когда, будучи директором Рязанского кожевенного завода, распределял студентов – кого в управление, а кого на производство.

– Те, которые шли в цеха, чувствовали себя неуютно, им было страшно и непонятно, – вспоминает Александр Жукаев. – Сейчас ситуация в корне изменилась: на нашем предприятии одна из самых высоких зарплат в городе, люди дополнительно получают высшее образование, поднимаются по карьерной лестнице. Поэтому наш холдинг поступательно развивается.

Затем региональный парламентарий вручил награды и подарки сотрудникам РКЭ. Александр Жукаев отметил, что педагоги удостоились «за их нелегкий и добросовестный труд». Преподаватель Денис Подпасков получил Благодарность Рязанской областной Думы.

Студенты тоже стали участниками важного события. Фото: Павел АВЕРИН

«ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМИ»

Соглашение о сотрудничестве подписали директор Рязанского колледжа электроники Александр Клочков и президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин. Подписанный сторонами документ собравшимся продемонстрировала директор по правовым вопросам финансовопромышленной компании Елена Акимкина.

– Я вижу молодых, бодрых и энергичных людей, – сказала Елена Алексеевна. – Поверьте, именно вы творите нашу реальность.

Елена Акимкина студентам РКЭ: Вы творите будущее! Фото: Павел АВЕРИН

Бурными аплодисментами (и это не преувеличение) студенты колледжа встретили выступление своего директора Александра Клочкова.

– Для нас очень важно подписание Соглашения, и мы убеждены, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться по запланированным направлениям, а также способствовать повышению качества образования, – подтвердил серьезность документа Александр Юрьевич. – Это большое событие выводит наши отношения с бизнесом на новый и более качественный этап. Мы, руководители колледжа и преподаватели, приложим все усилия, чтобы студенты выходили из стен колледжа профессионалами своего дела.

Выступление директора студенты встретили бурными аплодисментами. Фото: Павел АВЕРИН

Руководитель образовательного учреждения обозначил важную задачу: необходимо приложить все усилия, чтобы РКЭ стал лучшим колледжем подготовки кадров для промышленности Рязанской области.

Отметим, что столь важное для обеих сторон мероприятие прошло не в сухом протокольном формате, а стало радостным событием и для студентов, принявших в нем участие. Ведь организаторы сумели сделать так, что оно случилось на торжественной линейке одного из самых динамично развивающихся образовательных учреждений региона – Рязанского колледжа электроники.

Фото на память. Фото: Павел АВЕРИН

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