Названа компания, отмеченная золотым Знаком Общественного контроля «Надежный застройщик России 2020»

Фото: ГК «Капитал-строитель жилья!»

ГК «Капитал-строитель жилья!» по результатам гражданского контроля и по согласованию с министерством строительного комплекса Рязанской области номинирована на награждение Золотым Знаком Общественного контроля «Надежный застройщик России 2020» за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

В рамках Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» Фонд Развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК) проверил жилые комплексы ГК «Капитал». По экспертной оценке, Фонда РМГК права и интересы покупателей в проверенной компании максимально защищены в рамках действующего законодательства.

Официальный ответ региональных органов власти, осуществляющих надзор долевого строительства, на запрос Фонда подтвердил, что к Компании нет претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей.

Напомним, дома ГК «Капитал-строитель жилья!» не раз входили в ТОП лучших новостроек России по версии Единого ресурса застройщиков.

Фото: ГК «Капитал-строитель жилья!»

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