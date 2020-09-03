Втройне комфортно!

Создатели «Современника» сделали ставку на смарт-планировки - пожалуй, самые востребованные сегодня у больших семей на рынке новостроек.

Уже несколько лет на рынке недвижимости существует тенденция уменьшения площадей ради снижения бюджета покупки. Нередко и сами девелоперы советуют большим семьям квартиры-студии площадью в 20 квадратных метров, где при правильном планировании можно с комфортом разместить сразу несколько человек. Однако крупных, обладающих именем и опытом, не покидало понимание того, что маленькой квартиры явно недостаточно для большой семьи. Так, в пуле наиболее интересных предложений Группы компаний «ЕДИНСТВО» никогда не наблюдалось дефицита «семейных» квартир таких, где вся семья может собраться вместе, и при этом у каждого будет свое личное пространство.

Сегодня мы с вами совершим экскурсию по жилым комплексам «Рокоссовский», «Голицын», «Современник» и «Фамилия». Все они уже построены и сданы в эксплуатацию. В них подключены все энергоресурсы и системы контроля и безопасности, а управляющая компания наладила в домах быт для своих жителей. Специалисты «ЕДИНСТВА» сформировали пул готовых трехкомнатных квартир для больших семей.

Чтобы захотеть жить в этих просторных, полных света и воздуха, квартирах, хватит и рациональных причин. Но чтобы влюбиться в них, всего лишь достаточно дать волю чувствам.

КВАРТИРА БЕЗ «СЮРПРИЗОВ»

Помните, как говорил киногерой Тома Хэнкса говорил: «Жизнь коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка попадется». С ГК «ЕДИНСТВО» вы точно будете знать, что за начинка в вашей новой квартире. Но выбор среди десятков уникальных форматов и новаторских решений не становится проще.

Давайте рассмотрим самые важные преимущества новостроек:

- индивидуальный проект дома;

- энергоэффективность здания;

- продуманные смарт-планировки;

- индивидуальное отопление;

- просторные, красивые подъезды, выполненные по индивидуальному дизайнерскому проекту;

- широкие лифтовые холлы, в которых без труда могут разойтись две большие компании или разъехаться две детские коляски;

- кладовки для хранения крупногабаритных и сезонных вещей в жилых секциях;

- многофункциональные детские и спортивные площадки с усовершенствованным покрытием;

- возможность беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание дома;

- подземный паркинг (если позволяет территория);

- контроль доступа на территорию;

- развитая социальная инфраструктура;

- удобная транспортная доступность.

Создавая каждый проект новостройки, авторы применяют мировые усовершенствованные технологии, которые помогают сделать жизнь будущих владельцев комфортной и безопасной. Разнообразные планировки класса «комфорт» и «комфорт плюс», панорамное остекление для тех, кому необходимо много солнца, прекрасные виды, возможность рассмотреть варианты в разных районах нашего города каждый найдет в пуле трехкомнатных квартир то, о чем мечтал. Любое большое семейство будет жить в согласии, если каждый сможет иметь свое личное пространство. И главное, никаких хлопот и ожидания. Сразу после покупки можно делать ремонт и расставлять мебель.

На закрытой территории двора ЖК «Рокоссовский» нет машин, и организовано сразу несколько зон отдыха.

КОМФОРТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ МЕЛОЧЕЙ

«Рокоссовский» это жилой комплекс в самом центре микрорайона Кальное с завораживающим видом на Оку. Построенное из экологичных и безопасных материалов, с применением современных технологий здание обладает высокой энергоэффективностью.

Но самое главное отличие этого дома лежащая в основе идеи концепция смарт. Удобные и продуманные планировки класса «комфорт плюс» направлены на создание стильного и мобильного пространства для рационального использования каждого квадратного метра. Внимание к важным мелочам, гардеробным в квартире и кладовым на этаже, приватным спальням и уютным объединенным с кухней гостиным способствует созданию семейной атмосферы, где есть место для общения и возможность уединиться.

Мы создаем безбарьерное и дружественное пространство для всех жителей и гостей дома, говорят специалисты ГК «ЕДИНСТВО».

На закрытой территории двора нет машин, и организовано сразу несколько зон отдыха. Любители спорта могут заниматься на площадках для занятий волейболом, баскетболом, калистеникой и даже уличным бодибилдингом. Дети учатся дружить и развиваются на безопасных площадках для игр и отдыха. На всей территории жилого комплекса много зелени, обустроены пешеходные и велодорожки, а также прогулочная зона вдоль реки Быстрец. Важно, что и двор, и подъезды находятся под видеонаблюдением, а контроль доступа осуществляется при помощи IP-домофонии, управляемой с мобильного приложения.

Ценителям активного образа жизни и спортивных развлечений будет интересно, что в непосредственной близости с комплексом расположены сразу несколько крупных объектов: оздоровительный центр «Бумеранг», спорткомплекс «Олимпийский» и Академия тенниса. Развитая инфраструктура района снимает для жителей проблему поиска образовательного учреждения для ребенка через дорогу находится школа № 50 и два детских сада. За покупками можно отправиться в один из крупных гипермаркетов: «Глобус», «Лента», «Европа». А для прогулок рядом с ЖК находятся природные зоны отдыха и парки.

Планировочные решения ЖК «Голицын» позволяют экспериментировать с пространством помещения.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

Покупатели квартир в новостройках зачастую сталкиваются с целым рядом однотипных проблем нехватка парковочных мест, отсутствие школ и детсадов, удаленность от транспортных путей. Застройщики сдают дома в эксплуатацию, не думая о том, с какими сложностями могут столкнуться в будущем их клиенты. Жилой комплекс «Голицын» был возведен по утвержденному проекту планировки территории. А значит, что еще до начала освоения квартала архитекторы сбалансировали в проекте основные показатели: парковки, социальную инфраструктуру, озеленение, внутриквартальные проезды.

Все пространство внутри комплекса грамотно разделено между разными категориями жильцов: современный игровой комплекс с травмобезопасным покрытием и огражденной территорией для детей, площадка workout и спортивные площадки для жильцов, которые предпочитают держать себя в форме, удобные дорожки и лавочки для отдыха и прогулок взрослых и маленьких. Жизнь в «Голицыне» напомнит вам, что все мы часть природы, но лишь немногие могут наслаждаться ей в городе.

В шаговой доступности от вашего дома новый благоустроенный парк «Дубовая роща», родники с чистой ключевой водой, Карцевский лес и пойма реки Оки. И при этом что немаловажно в районе отсутствуют промышленные предприятия.

Теперь заглянем в сам жилой комплекс. Стремясь к высокой энергоэффективности дома, строители применили современные технологии строительства и новейшее оборудование: монолитный принцип возведения дома и система внешнего утепления фасада обеспечивают комфортный температурный режим в помещении, а индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с использованием самого современного поквартирного оборудования позволяет не зависеть от капризов погоды за окном.

Что касается геометрии самих квартир, то тут все сугубо индивидуально. С одной стороны, пространство спроектировано таким образом, что у каждого домочадца будет своя комната и просторная кухня для семейных вечеров и званых ужинов. А с другой, планировочные решения позволяют экспериментировать с пространством помещения. Только представьте, какой оригинальный дизайн и распределение по зонам можно придумать для трехкомнатной квартиры площадью до 100 кв. м! Представили? А теперь начинайте претворять свою смелую мечту в жизнь.

Обо всем остальном уже позаботилась строительная компания. На территории 7-го микрорайона Дашково-Песочни планируется школа, рядом с ЖК находятся 2 детских сада, детский центр и филиал поликлиники. В пешей доступности расположены отделение «Сбербанка», гипермаркет «Европа» и супермаркет «Барс». Даже если вы не автомобилист, хорошая транспортная доступность и близость остановок общественного транспорта сделают проживание комфортным.

ЖИТЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ И СОХРАНЯТЬ ГАРМОНИЮ

Можно вращаться в центре событий, посвящать себя делу и жить на пределе возможностей. А можно обрести баланс: сохранять контроль и энергию и жить в гармонии, оставаясь над схваткой планов и времени. То, что две башни ЖК «Фамилия» выросли на улице Чкалова, настоящий подарок тем, кто мечтал иметь большой дом и при этом жить в центре города. Здания спроектированы по самым современным и модным европейским моделям. Эстеты по достоинству оценят архитектурную индивидуальность фасада и просторные, красивые, светлые подъезды с зеркалами в пол, выполненные по авторскому дизайн-проекту и отделанные качественными материалами.

Сможете ли вы выбрать из более чем десяти разнообразных смарт-планировок с высокими потолками, большими окнами, панорамным остеклением лоджий? А когда квартира большая, обустраивать ее площадь под потребности каждого члена семьи еще интереснее. Из окон башен открывается великолепный вид: уже с высоты 15-го этажа весь город виден как на ладони, можно рассмотреть и Рязанский Кремль, и пойму реки Оки.

Как и во многих своих домах, в «Фамилии» реализован принцип «двор без машин» для автомобилистов построен большой подземный паркинг на 251 место. Территория ЖК огорожена, оснащена системой контроля доступа и домофонной связи. Во внутреннем дворе установлены детские игровые и спортплощадки для малышей и ребят постарше, а также спортивные снаряды для сторонников здорового образа жизни. Проводить время во дворе невероятно приятно: здесь и прогулочные зоны, и скамейки для отдыха, и много зелени кустарники, красивые клумбы с цветами.

«Фамилия» расположена в такой удобной локации, что под рукой оказываются важные социальные учреждения три школы, два детских сада, взрослые и детские поликлиники, два вокзала, стадион, торговый центр, банки. А все самое необходимое уже расположено в доме: фитнес-центр с бассейном и супермаркет «Перекресток».

Из окон башен ЖК «Фамилия» открывается великолепный вид: уже с высоты 15-го этажа весь город виден как на ладони, можно рассмотреть и Рязанский кремль, и пойму реки Оки.

УПРАВЛЯЯ ПРОСТРАНСТВОМ, ТВОРИ БЕЗ ГРАНИЦ

Всякий раз, когда мы поздравляем кого-то с личным праздником, желаем ему процветания. Что на самом деле мы вкладываем в эти слова? Дом полную чашу, счастливую семью, здоровых детей и удачную карьеру. Но любой успех так или иначе уходит корнями в мироощущение человека, его уверенность, надежный тыл. Одной из важных составляющих нашей уверенности является благополучный дом. В один из таких домов мы приглашаем наших читателей.

Его имя говорит само за себя «Современник». Это жилой комплекс комфорт-класса с ярким фасадом и умной технологичной начинкой, который идет по жизни в ногу с вами. Его идеология строится на доступном в своей простоте грамотном понимании и использовании пространства. Архитектурный проект жилого комплекса разработан ведущими дизайнерами и является отражением самых передовых тенденций в строительстве. Надежный монолитный принцип возведения зданий позволяет создавать уют зимой и хранить прохладу жарким летом. В жилом комплексе предусмотрено индивидуальное отопление в каждой квартире и установка радиаторов, что дает возможность регулировать комфортную температуру в зависимости от предпочтений семьи.

При выборе квартиры практически каждому покупателю важна планировка жилого пространства исходя из своих индивидуальных потребностей. Его продуманность и функциональность могут позволить не покупать «лишние» квадратные метры. Создатели «Современника» сделали ставку на смарт-планировки пожалуй, самые востребованные сегодня у больших семей на рынке новостроек. Смарт подстраивается под образ жизни современных людей, где квартира - это не просто крыша над головой, а функциональное пространство для отдыха и работы, которым вы управляете сами. Всей семьей творите мир, в котором будете жить.

В жилом комплексе созданы все условия для развития подрастающего поколения. В просторном внутреннем дворе установлены современные детские площадки. Горки, качели, лесенки, песочницы и многие другие увлекательные игровые приспособления превратят каждую прогулку ребенка в настоящий праздник. Поддерживать здоровый образ жизни и хорошую физическую форму всегда в тренде, и для этого жителям «Современника» необязательно выходить за пределы жилого комплекса. На территории микрорайона оборудованы спортивные площадки с усовершенствованным покрытием. Кроме того, ЖК граничит со спорткомплексом «Олимпийский», Академией тенниса, где каждый найдет для себя активное занятие по душе.

Расположенный в пределах города комплекс не отрывается от природных корней. На закрытой территории расположен собственный пруд уникальное для Рязани явление. Здесь просто быть наедине с природой и самим собой, на одной волне с детьми, вместе с сообществом равных по статусу и ценностям.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Задумывались ли вы о том, что ценность одной большой квартиры превышает ценность отдельных маленьких? Ведь она, по сути, превращается в настоящий семейный дом, который передается из поколения в поколение, сохраняется и развивается. Когда у вас есть свой настоящий очаг, семья превращается в династию, а потомки в наследников.

Надеемся, вы найдете во всем многообразии предложений то единственное, которое идеально подойдет именно вашей уникальной семье!

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У тех, кто планирует приобрести квартиру в ближайшие два месяца, есть отличная возможность сэкономить на покупке. Только до 1 ноября 2020 года квартиры в ЖК «Современник», ЖК «Фамилия» и ЖК «Голицын» можно приобрести по льготной ставке от 5,85%. Эти дома уже сданы, поэтому можно сразу заехать и жить!

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НАША СПРАВКА

За 13 лет существования Группа компаний «ЕДИНСТВО» возвела более 1 млн кв. м жилья. По объемам строительства девелопер входит в топ-30 крупнейших застройщиков России.

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