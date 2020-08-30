Погода в Рязани на 1 сентября 2020: жара, гроза и кратковременный дождь

В первый день осени рязанцев будет ожидать вполне комфортная погода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, какая погода будет в Рязани на 1 сентября 2020 года. Судя по прогнозам синоптиков Рязанского гидрометеоцентра, в День знаний ожидается переменная облачность. В дневные часы местами могут пролить кратковременные дожди, а кому-то «посчастливится» увидеть и грозу.
Напомним, рязанские школьники начнут обучение с 1 сентября в очном режиме. А что касается торжественных линеек, то их проведение на усмотрение каждого учебного заведения. Например, в школе №39 линейка будет только для 1 и 11 классов, все остальные сразу пройдут в кабинеты, где учителя подготовят для них классный час. После его завершения, без раскачки, приступят к урокам.
Температура воздуха в ночь на 1 сентября будет 13-18°С, а днем — 25-30ºС. Порывы западного ветра местами могут достигать 17 метров в секунду. В принципе, в первый день осени рязанцев будет ожидать вполне комфортная погода с кратковременным и теплым дождиком.
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Самая максимальная температура воздуха 1 сентября за последние 128 лет зафиксирована в 1969 году – 31,5 градусов. Самая низкая температура в этот день в Рязани была в 1900 году — -0,3 градуса.
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