Рязанские единороссы приняли предвыборную программу партии

Фото: ryazan.er.ru

На ней был представлен отчет об исполнении программы на 2015–2020 годы и утверждена программа, с которой партия идет на выборы депутатов Рязанской областной Думы VII созыва.

В создании программы участвовал каждый

– Программа с выраженной социальная направленностью. Мы стараемся сделать все для улучшения жизни населения, – отметил губернатор, член Высшего совета партии Николай Любимов.

По словам главы региона, всем нам теперь нужно строить новую реальность, чтобы преодолеть последствия коронавирусной инфекции. В программе партии поставлены конкретные цели и разработаны меры, которые позволят достичь стабилизации деловой деятельности, восстановить занятость, доходы граждан и рост экономики в целом.

К примеру, в отношении стабилизации на рынке труда и восстановления доходов людей, снижения безработицы предусмотрены такие шаги, как активная политика занятости, создание новых рабочих мест, содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка многодетных родителей. Все это возможно только при динамичном развитии экономики.

– Мы будем уделять особое внимание цифровой экономике. Устраним цифровое неравенство, – рассказал Николай Любимов. – Учреждения образования, социальной и культурной сферы, госучреждения, полиция и Росгвардия даже в районах области будут обеспечены широкополосным доступом в Интернет.

Николай Любимов подчеркнул, что качество жизни должно быть таким, чтобы люди работали и чувствовали себя комфортно на своей малой родине, чтобы не надо было никуда уезжать.

Фото: ryazan.er.ru

Главное – сохранить стабильность

– Предвыборная программа 2015–2020 выполнена более чем на 90%. Мы добились поставленных целей, сделали намеченное, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин. – Одним из самых ярких примеров стало открытие новой больницы скорой медицинской помощи.

Фото: ryazan.er.ru

По его словам, главное сейчас – сохранить стабильность, обеспечить развитие Рязанской области, создать привлекательные условия для жизни и работы людей.

– Мы живем в несколько другой реальности после того, как пандемия начала отступать, – считает заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат облдумы Татьяна Панфилова. – Среди членов партии очень много волонтеров, которые помогали людям, оказавшимся в группе риска в период самоизоляции.

По мнению руководителя агентства развития производственных систем и компетенций Артема Никитина, что развитая экономика региона – это залог устойчивости бюджетной сферы. Столкновение с пандемией коронавируса стала большим испытанием для всех, затронула все сферы жизнедеятельности.

– Нам удалось мобилизоваться, проконсультировать бизнес, помочь получить предприятиям государственную поддержку, – рассказал он. – Прежде всего было необходимо обеспечить стабилизацию на рынке труда, не допустить потерю доходов рабочего населения.

Фото: ryazan.er.ru

Полная версия предвыборной программы Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещена на сайте ryazan.er.ru. Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанской региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»