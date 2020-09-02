Стабильность и дальнейшее развитие в планах предприятия МУП «УРТ»

С 1 сентября в городе увеличилось количество троллейбусов на маршрутах. Фото: администрация Рязани.

В начале сентября 2019 года областные и городские власти подняли вопрос объединения двух муниципальных предприятий - Управления рязанского троллейбуса и Автоколонны №1310. Сотрудники последнего в плановом порядке стали переходить в УРТ, которое взяло на себя и автобусные перевозки.

Трудности любого муниципального предприятия, и УРТ здесь не исключение, связаны с финансированием, поскольку в работу МУПа закладываются бюджетные деньги. Когда осенью прошлого года слияние только началось, бюджет УРТ на 2019 год и первую половину 2020-го сформировали таким образом, что финансовый результат предприятия оказался отрицательным.

Как отметила на одном из заседаний глава администрации Рязани Елена Сорокина, увеличение расходов предприятия в 2019-м произошло из-за увеличения активов МУП «УРТ», лизинговых платежей, в связи с перевозками пассажиров по переданным от МУП «Рязанская автоколонна №1310» автобусным маршрутам, а также из-за увеличения фонда оплаты труда - принято 300 сотрудников автоколонны.

- Проблемы с муниципальным транспортом сформировались не за один год, но решать их необходимо сейчас, - подчеркнула Елена Сорокина. - Муниципальное предприятие является социально ориентированным, несет основную нагрузку по сохранению стоимости проезда для населения, и его поддержка является первоочередной.

Оптимизация и борьба за кадры

После слияния предприятий оптимизация все еще продолжается: какие-то направления автоматизировали, какие-то отдали на аутсорсинг. Остаются трудности с нехваткой кадров, но и эту проблему решат, в том числе, путем повышения заработной платы.

Здесь на стороне УРТ - стабильность. Во время пандемии коммерческие перевозки были ограничены, частично закрыты, а муниципальные продолжали работать.

За несколько месяцев жесткого режима самоизоляции все работники предприятия своевременно и без сбоев получали заработную плату в полном объеме. Более того, кондукторы, чей доход зависит от выручки, во время пандемии получали среднюю зарплату. И это несмотря на то, что пассажиропоток серьезно сократился.

С сентября УРТ будет плотно сотрудничать с политехническим институтом, откуда молодых специалистов-инженеров пригласят на практику на предприятие.

- Организуем процесс так, чтобы они сдавали зачеты, экзамены, курсовые, а все остальное время были задействованы на предприятии. В том числе будем заинтересовывать и рублем, - говорит и. о. директора МУП «Управление рязанского троллейбуса» Дмитрий Минченко. - Зарплатный фонд будем поднимать на тот уровень, который есть у коммерческих перевозчиков. Думаю, если все так пойдет, то к следующему лету мы и с водительским составом решим вопрос, потому что люди захотят работать и будут держаться за место.

В планах УРТ не только обновление подвижного состава и конкурентоспособная оплата труда водителей, но и полная автоматизация информационных систем.

Планы развития

В настоящее время в Управлении рязанского троллейбуса прорабатывают вопрос по обновлению подвижного состава. В сентябре планируют взять в лизинг на пять лет 20 новых автобусов ПАЗ «Вектор Next» средней вместимости, выкупить порядка 30 автобусов, находящихся на балансе автоколонны №1310, и привезти несколько десятков троллейбусов и запчасти к ним из Москвы.

В планах УРТ не только обновление подвижного состава и конкурентоспособная оплата труда водителей, но и полная автоматизация с информационными экранами в троллейбусах и автобусах, система видеонаблюдения, как в салоне, так и в кабине водителя, отслеживание простоев и так далее.

Главное, что, по факту, сейчас у предприятия много планов, перспектив по развитию МУПа в современных условиях по примеру регионов, где перевозки развиваются на высоком уровне.

В ТЕМУ

В преддверии нового учебного года специалисты управления транспорта администрации Рязани провели мониторинг работы городского пассажирского транспорта и проанализировали пассажиропоток. По результатам работы было решено увеличить количество муниципального транспорта. Это коснется автобусов маршрутов No7, 17 и 21. Последний, к слову, теперь следует по измененной схеме через пл. Мичурина, по проезду Яблочкова в мкр Дашково-Песочня.

Расписание движения подвижного состава скорректировано с учетом начала и завершения работы школ и детских садов в Недостоеве для доставки школьников из поселка Семчино.

Кроме того, с 1 сентября в Рязани увеличат и количество троллейбусов No4, 6, 8, 9, 13, 15 и 16.