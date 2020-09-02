Торговая марка «У каждого своя деревня» представляет очередные новинки

Продукция «У каждого своя деревня» нравится детям.

Молочные продукты «У каждого своя деревня» давно полюбились рязанцам - качественные, свежие, с большим ассортиментом. Линейка предлагаемых горожанам наименований постоянно расширяется с учетом реальных потребностей и предпочтений покупателей.

СО ВКУСОМ ЛАЙМА И ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Сегодня мы поговорим об очередных новинках, появившихся в фирменных торговых точках. Прежде всего, отметим расширение линейки творожных десертов. К обезжиренному творогу с клубникой, вишней, персиком и черникой добавились десерты с бананом и малиной.

Был освоен и запущен выпуск сывороточного напитка со вкусом лайма и зеленого чая.

- Покупатели высказали мнение, что было бы неплохо видеть на прилавках легкий и вкусный напиток, - рассказывает главный технолог Роман Редин. - Руководство услышало покупателей и дало нам техническое задание разработать подобный продукт. Мы подобрали рецептуру, подобрали наполнитель. Сочетание лайма и зеленого чая показалось нам оптимальным. Сравнивали составы разных производителей. Но остальные либо проигрывали по составу, либо по вкусовым качествам. Остановились на фруктовом наполнителе от известного российского производителя. Вообще нам самим приятно использовать наполнители отечественных производителей - от этого продукт получается еще более российским и вкусным.

- Сыворотка - то, что остается от приготовления творога, - продолжает Роман. - Ранее мы продавали этот продукт в наши колхозы, где он шел на корм коровам. Мы подумали, а почему бы не использовать сыворотку - полезный и питательный продукт, содержащий много белков и аминокислот - для приготовления чего-то вкусного. Получился вот такой совороточный напиток со вкусом лайма и зеленого чая. Провели дегустацию, выслушали мнение потенциальных покупателей и затем еще немного доработали рецептуру.

Сывороточный напиток со вкусом лайма и зеленого чая.

СО СВЕЖЕЙ ПЕТРУШКОЙ И УКРОПОМ

Под брендом «У каждого своя деревня» начали производиться также мягкий сыр - «Деревенский». Пока освоено производство сыров с петрушкой и укропом. В ближайшее время на прилавках появится «Деревенский» сыр с приправами (томат, базилик, чеснок).

- Нужно отметить, что этот сегмент рынка (аналоги адыгейского сыра) практически не занят рязанскими производителями, - вновь обращаемся за комментарием к Роману Редину. - Поэтому, уверен, что появление наших «Деревенских» сыров будет позитивно оценено покупателями. К тому же у нас есть одно большое преимущество перед конкурентами. Мы закупаем свежую петрушку и укроп. Моем их, чистим и добавляем в таком виде (не высушенном). Аромат и вкус получаются гораздо насыщеннее, богаче и ярче. Среди других новинок можно отметить классическую 20-процентную сметану и ряженку (3,2%), которые готовятся резервуарным способом.

- Вы несколько раз говорили, что важное значение для вас имеет обратная связь с покупателями? Как она выстраивается? - интересуемся мы у Романа Редина.

- Во-первых, это, как я уже говорил, дегустации на наших фирменных точках. Во-вторых - это социальные сети! Мы же современные люди, активно общаемся с покупателями и «ВКонтакте», и в «Инстаграме». К тому же, это, пожалуй, наиболее оперативная форма общения, позволяющая быстро реагировать на недочеты и оперативно развивать успех!

деревня62.рф

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