Адвокат Сергей Аверцев: Велика вероятность, что процесс в суде идет по сценарию самого Ефремова

Сергей Аверцев с Виталием Захаровым возле суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страна с интересом следит за громким процессом, который идет в одном из московских судов. На скамье подсудимых актер Михаил Ефремов, и чтобы посмотреть на представления, которые устраивают в зале подсудимый и его адвокат, люди готовы покупать билеты. И как-то все стали забывать, что в результате пьяного ДТП погиб человек, наш с вами земляк, и виновный в этой смерти должен понести наказание. В деле принимает участие рязанский юрист, руководитель правозащитной организации «Результат» Сергей Аверцев. Он является доверенным лицом старшего сына (от первого брака) уроженца села Кузьминского Рыбновского района Сергея Захарова – Виталия. В разговоре с ним мы акцентировали внимание не столько на юридических аспектах, сколько на моральнопсихологических нюансах этого дела.

«СТРАННЫЙ» СВИДЕТЕЛЬ И «АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД»

Сергей Аверцев в прологе общения заявил, что судебный процесс над Михаилом Ефремовым выходит на финишную прямую:

– Все уловки защиты сейчас практически исчерпаны. Я говорю о затягивании времени, которое проводилось с помощью привлечения еще одного «странного» свидетеля.

И на сегодняшний день остался один ключевой вопрос – допрос самого актера, который вряд ли сможет изменить ситуацию касательно его вины – она всем уже практически очевидна. Лично для меня ключевой вопрос: действительно ли господин Ефремов не помнит момента ДТП. А целью – доказать, если не помнит, то точно знает на самом деле, как все произошло.

Напомним, что 21 августа Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева, после чего судья Елена Абрамова дала ему несколько дней на поиск другого представителя. 24 августа обвиняемый сообщил, что пока не определился с кандидатурой защитника, и суд был перенесен еще на неделю. В тот же вечер стало известно, что адвокатом актера вновь стал Эльман Пашаев. Так вот, на одном из заседаний был допрошен, по словам Аверцева, «очень странный» свидетель Александр Кобец:

– У него были сложности с показаниями – он во всем путался. Даже не смог мне ответить, какого цвета подушка безопасности, хотя очень долго про нее рассказывал. Но при этом он разглядел карие глаза водителя.

Если кратко, то 42-летний житель Иванова со зрением «минус 3» стал, по словам Эльмана Пашаева, «первым свидетелем по делу». А допрос его в суде, когда он утверждал, что за рулем джипа был не Ефремов, по словам присутствующих, превратился в сущий балаган.

Были и еще уловки, но до 18 часов пятницы «дотянуть» защите Ефремова не удалось, пришлось объявлять о смене адвоката.

– Я хотел в этот момент поспорить с коллегами, что Пашаев вернется в дело, но все были такого же мнения. Добровинский вообще встал и сказал ему: «До встречи в этом же зале», – саркастически заметил рязанский адвокат.

Точно таким же шоу был и допрос автоэксперта Юрия Фиалко. Будем предельно кратки в объяснении выдвинутых им версий невиновности Ефремова: имеются случаи неожиданного ускорения автотранспорта; автомобилем актера мог управлять ктото через интернет, с помощью лазера или спутника, или чипа; машина американская – след из США; хакеры заставляют чужие машины подчиняться своим командам; вброс отравляющих паров, озоновые дыры, получение неожиданных известий по телефону.

– Защита Ефремова шла на все уловки. Допустить в тот момент допрос Ефремова означало одно – все, процесс закончен – обвинительный приговор, – конкретизировал Аверцев.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАЗУМНОСТЬ, А НЕ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Виталий Захаров запросил у Ефремова сначала шесть с половиной миллионов рублей возмещения морального вреда, затем сумма увеличилась еще на миллион. Моральный вред удовлетворяется сегодня в очень скромных масштабах, заявил его адвокат:

– И это проблема сложившейся практики. Напомню законодательство: размер морального вреда должен быть продиктован принципами разумности и справедливости. Когда за гибель человека присуждают 200500 тысяч рублей, это вряд ли соответствует указанным принципам.

Виталий Захаров, по словам юриста, подвержен нападкам со стороны известных личностей – «бедный Михаил, как ему сейчас плохо, давайте его пожалеем». Идет разговор не о том, что погибший человек достоин сочувствия, а виновник аварии Ефремов, просто попавший в эту ситуацию. Поэтому и вопрос морального вреда здесь не совсем обычен. Кстати, Сергей Аверцев признался, что с подобной позицией ни разу не сталкивался в своей практике:

– Это не просто непризнание вины, а оскорбление самих пострадавших со стороны подсудимого. И это порождает неприятные эмоции. И я надеюсь, что сумма будет адекватна перечисленным мною факторам, продиктована справедливостью и разумностью, а не судебной практикой.

По вполне понятным причинам появление Виталия Захарова в суде ограничено до минимума. Он рос без матери, папа и бабушка его воспитывали, некоторое время сын жил в Москве у отца, даже работал с ним вместе. Лишь на одно заседание сына погибшего суд вызвал, но и тут не обошлось без «любезности» со стороны Ефремова. Это и был тот знаковый момент, который заставил требования по моральному вреду увеличить.

– Михаил вел себя в судебном заседании очень тихо и скромно, не говорил практически ничего, а в последнее время он както взбодрился, стал реплики вставлять, а то и целые речи, – рассказал Аверцев. – Так он заявил: «Уважаемые потерпевшие, я сочувствую вам по поводу такой вашей защиты».

Как говорится в таких случаях – занавес.

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ?

А теперь к главному. Адвокат Сергей Аверцев сделал ошеломляющее предположение – автором сценария развернувшегося действа в Пресненском суде является сам актер Михаил Ефремов.

– Шутка с проданными билетами на процесс очень удачная – ход суда очень похож на реалитишоу, и я восхищаюсь, в частности, терпением судьи Елены Абрамовой, – подчеркнул адвокат Виталия Захарова. – Одна лишь фраза очень ярко характеризует актера Ефремова, который намеренно тихо говорит, дабы его не все расслышали. Адвокат потерпевших попросила его говорить громче, а в ответ прозвучало «Слуховой аппарат себе купите».

Мы помним из видео с места ДТП сакраментальную фразу, произнесенную Михаилом: «Все, это конец». В этот миг он пожалел не об изуродованном Сергее Захарове, а о своей актерской карьере. Так конец ли ей?!

– На сегодняшний момент люди подумают, что он негодяй. Но возможности пиара в сегодняшнем мире практически безграничны, – с этим заявлением Сергея Аверцева трудно не согласиться. – Ефремов сейчас будет поступать таким образом: негодовать, сетовать на несправедливость, всех обвинять. Затем получит срок, уедет в колонию-поселение. Ударится в религию, возможно, примет постриг – прогнозирую уже не как юрист. Его постигнет просветление и великое раскаяние – и этакий раскаявшийся грешник через парутройку лет явится публике. Интересный сценарий?!

Косвенным подтверждением слов адвоката является визуальный образ, который уже себе рисует Ефремов: маска, закрывающая все лицо; черная бейсболка; черного цвета майка с христианской символикой, напоминающая облачение схимника – Михаил же в затворе, под домашним арестом.

Михаил Ефремов с православной символикой на футболке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неужели адвокат прав, и у Ефремова настолько изощренный сценарий развития дальнейших событий? Актер часто декламирует современного поэта Дмитрия Быкова, а нам хочется напомнить ему строки классика. О том, что «есть Высший суд, наперсники разврата». Или он их потом вспомнит, когда «раскается»?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

31 августа уголовный процесс над Михаилом Ефремовым возобновился. Актер, появившись перед журналистами возле своего дома в медицинской маске, попенял представителям СМИ, что они «разносят коронавирус». Актер на заседании суда назвал последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни. Судья отклонила ходатайство об экспертизе и вновь отказалась отправлять актера на лечение для восстановления памяти.

ОФИЦИАЛЬНО

Авария произошла вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину службы доставки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза впоследствии обнаружила в его крови смесь алкоголя, наркотиков и снотворного. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК. Статья предусматривает наказание до 12 лет колонии. Первоначально Ефремов признал свою вину, но затем отказался от своих слов.