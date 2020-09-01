Рязанские хлеборобы собрали рекордный для региона урожай

Гендиректор компании «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк рассказал губернатору Николаю Любимову о стратегических планах компании по развитию в Рязанской области.

Урожай зерна 2020 года стал рекордным для Рязанской области. По состоянию на 28 августа с 84% посевов было намолочено уже более 2,3 млн тонн. Прежний рекорд земледельцы установили в 1973 году, совсем немного не добравшись до этой отметки. По валовому сбору зерна впереди Сараевский и Михайловский районы (291 тыс. тонн и 213 тыс. тонн соответственно).

Как сообщает прессслужба министерства сельского хозяйства Рязанской области, глава региона направил приветствие аграриям. В нем, в частности, отмечается:

«Намолот зерна в Рязанской области превысил два миллиона тонн! Благодарю вас за добросовестную и самоотверженную работу, трудолюбие и ту высокую ответственность, с которой вы выполняете возложенные на вас задачи. Уверен, что по итогам уборочной кампании у вас получится добиться наивысших результатов, которыми будет гордиться наш регион!»

Предмет для гордости

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин сказал:

- Одна из причин рекордных урожаев 2019 и 2020 годов в нашем регионе - повышение уровня культуры земледелия, использование новейших технологий и рациональное применение удобрений и средств защиты растений. В 2019 году в Рязанской области внесено минеральных удобрений по 87 кг в действующем веществе на 1 гектар посевной площади, это на 13 кг больше, чем годом ранее. В 2020 году такой существенный рост сохраняется, и мы ожидаем достижение 100 кг в действующем веществе на 1 гектар. Объемы закупаемых удобрений под урожай 2021 года также выше.

Напомним, что в конце июля, в рамках деловой программы ставшей уже традиционной ежегодной инновационной агропромышленной выставки - форума «День поля Рязанской области-2020», глава региона Николай Любимов встретился с генеральным директором сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андреем Вовком, чтобы обсудить перспективы развития плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере агротехнологий.

Хороший урожай невозможно получить без качественных удобрений

Экспозиция «ФосАгроРегион», входящей в группу компаний крупнейшего российского производителя фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро», пользовалась у рязанских аграриев популярностью.

Вероятно, совсем не зря именно с ней в самом начале осмотра представленной на выставке-форуме сельхозтехники и агропродукции решил ознакомиться рязанский губернатор Николай Любимов.

Генеральный директор компании Андрей Вовк рассказал Николаю Викторовичу о стратегических планах компании по освоению рынка сбыта в Рязанской области.

- Мы будем рассматривать возможность запуска собственных центров дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» в Рязанской области уже в следующем году, - сказал Андрей Михайлович.

Наличие в регионе современных складских комплексов позволит заблаговременно создавать запасы минеральных удобрений вблизи сельхозугодий и обеспечит возможность соблюдения оптимальных агрономических сроков их применения, что особенно важно в период сезонных полевых работ.

За последние три года «ФосАгро-Регион», как отметил генеральный директор компании, нарастила поставки фосфорных и комплексных минеральных удобрений «ФосАгро» в Рязанскую область более чем в два раза.

По мнению многих руководителей региональных сельхозпредприятий, применение удобрений, предлагаемых компанией «ФосАгро-Регион», как раз и позволяет получать стабильный урожай каждый год.

«Мы поддерживаем планы «ФосАгро-Регион»

Губернатор Николай Любимов приветствовал инициативу «ФосАгро-Регион» по расширению работы с сельхозпредприятиями Рязанской области, отметив, что развитие агропромышленного комплекса одна из приоритетных задач правительства области.

- С учетом того что «ФосАгро-Регион» - один из крупнейших производителей в России и спрос на продукцию компании в Рязанской области растет, мы поддерживаем планы «ФосАгро-Регион» по развитию логистической сети, - отметил Николай Викторович.

Отвечая на вопросы рязанских журналистов, глава региона прокомментировал свою встречу с генеральным директором «ФосАгроРегион» Андреем Вовком:

- Мы благодарим компанию за то, что она пришла в Рязанскую область и собирается развивать свой бизнес. Увеличение площадей обрабатываемых объемов сельхозугодий до уровня миллиона гектаров даст возможность «ФосАгро-Регион», соответственно, увеличить объемы поставляемых в наш регион минеральных удобрений.

Государство помогает аграриям

Следует учесть, что в Рязанской области процесс предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК осуществляется опережающими темпами по сравнению с большинством регионов страны. В среднем по России процент доведения средств федерального бюджета до получателей субсидий составляет 53%, тогда как в Рязанской области - 62%.

По состоянию на 27 августа 2020 года сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК перечислены средства господдержки в сумме 1 061 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета - 731 млн руб., из областного бюджета - 330 млн руб.

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