Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников.

Все знают, как сильно качество нашей жизни зависит от уровня заработной платы. Вопрос «Как повысить размер оплаты труда людей?» – один из основных в работе любого депутата.

Но на зарплату, которую получают работники частных предприятий, государство может повлиять лишь опосредованно. А вот подход к формированию заработной платы работников бюджетной сферы пора изменить. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова это сделать, ведь защита трудовых прав этих категорий граждан – один из ведущих приоритетов нашей партии.

Майскими указами Президента Российской Федерации, опубликованными в 2012 году, были поставлены целевые показатели по зарплатам. В целом по стране задача была выполнена, но есть и ряд нерешенных проблем. Прежде всего – речь о социальной справедливости.

Одинаковая честная зарплата – за одинаковую работу

До сих пор у россиян, работающих в бюджетной сфере, низкий размер окладов, а подходы к начислению различных надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера в организациях сильно отличаются. Что мы имеем в итоге? У работников одной специальности и квалификации заработная плата может отличаться в разы, причем не только в соседних регионах, но и в разных учреждениях в рамках одного субъекта.

За примерами далеко ходить не надо. По официальным данным, в Московской области в январе – марте текущего года у учителя средняя заработная плата составляла 55 тысяч рублей, а в соседних областях – уже 24–28 тысяч рублей. С городом Москвой, понятно, эти цифры можно даже не сравнивать. Аналогичный пример можно привести по младшему медперсоналу: в одном регионе уровень заработной платы составляет 65 тысяч рублей, а в другом, где таких надбавок нет – 28 тысяч. Но работу они делают одинаковую!

При этом данные Росстата – это усредненные цифры. Когда напрямую, глаза в глаза общаешься с учителями, с врачами, от многих приходится слышать, что их заработная плата составляет всего 15–17 тысяч рублей.

Один из законопроектов, которые сейчас обсуждает «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предлагает целый ряд новых системных решений.

Во-первых, реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив размер окладов – именно окладов! – и позаботиться, чтобы они занимали основную долю в структуре заработной платы.

Во-вторых, установить единый для всей России перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера – чтобы их соотношение в базовой и стимулирующей части ежемесячной оплаты труда было примерно 70% на 30%.

В-третьих, ввести внятный и прозрачный коэффициент при формировании зарплаты руководителя и остальных работников этого же бюджетного учреждения – медсестры и главврача, директора школы и учителя.

При этом необходимо учесть и требования упомянутых майских указов: средняя заработная плата работников бюджетных организаций в расчете на одну ставку не может быть ниже целевого показателя, установленного Президентом.

Доход, из которого у гражданина нельзя больше отбирать

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» решила также позаботиться о неприкосновенности минимума имущества и доходов граждан, не превышающих установленного в каждом регионе прожиточного минимума.

Многие россияне имеют обязательства по кредитам, обязаны своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверена: в какой бы жизненной ситуации человек ни оказался, государство защищает его, защищает его минимальный доход, и этот минимальный доход, который не должен становиться источником погашения долга.

Предлагается, чтобы граждане, имеющие задолженность по кредитам или перед управляющими и ресурсоснабжающими организациями, могли указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий арестам и списанию. Для погашения долга могут использоваться все остальные средства должника.

Что этим покажет государство? С одной стороны, гарантирует гражданам конституционное право на социальное обеспечение. С другой – этот шаг отрезвит кредитные учреждения. В первую очередь микрофинансовые организации, которые навязывают людям займы под грабительский процент, а потом стремятся обобрать их до нитки.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на федеральном уровне уже разработала два законопроекта, касающихся этой темы. Они вносят изменения в Гражданско-процессуальный и Трудовой кодексы РФ, в закон «Об исполнительном производстве», в закон «О страховых пенсиях» и в закон «О прожиточном минимуме». Юристы поработали над тем, чтобы отстоять права заемщиков, но в то же время и избежать возможных злоупотреблений с их стороны.

Все три указанных законопроекта уже внесены в Государственную Думу и прошли первое чтение. Теперь в каждом регионе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» собирает предложения и замечания к этим документам. Каждый житель, не обязательно член партии, может выступить со своими суждениями и передать их через депутатов-единороссов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия развития и прогресса. Она выступает за то, чтобы страна победила бедность, чтобы количество свободных средств в бюджетах россиян, в том числе и рязанцев, увеличивалось. Ради этого работает наша коллективная мысль, об этом составляют документы наши депутаты.

Фото: РОО "Единая Россия".

Представляем автора

Александр Шевырев родился в 1955 году. Окончил политехнический институт, где получил специальность «электронные вычислительные машины», работал в Рязани инженером-настройщиком, начальником отдела оборонного предприятия. Позднее окончил Ленинградский финансово-экономический институт и Финансовую академию при правительстве России. Кандидат экономических наук.

В годы реформ был генеральным директором нового предприятия в сфере экономики и финансов, возглавлял финансовое управление администрации Рязанской области и муниципальный банк. С 2016 года – первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, избирается депутатом с 2003 года.

Награжден памятными знаками и медалями, благодарностями и почетными грамотами Совета Федерации ФС РФ.

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».