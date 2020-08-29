О героях земли Рязанской рассказывают активисты местных отделений «Единой России»

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В Рязанской области продолжается реализация проекта «Нам есть кем гордиться», посвященного празднованию 75-летия Великой Победы. Инициатором его проведения выступил глава региона, члена Высшего совета партии Николай Любимов.

О героях-рязанцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, рассказывают секретари местных отделений «Единой России», активисты партии, депутаты, главы администраций муниципалитетов, работники социальной сферы, учащиеся школ.

В свой день рождения, 18 августа, о Герое Советского Союза Иване Кирилловиче Климанове, родившемся в этот же день в 1923 году в селе Собчаково Ряжского уезда Рязанской губернии, рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Рязани Сергей Васильев.

«Иван Кириллович с отличием окончил семь классов Морозово-Борковской сельской школы, затем два курса мукомольно-элеваторного техникума и аэроклуб в Москве. В 1940 году был призван в Красную Армию Бауманским РВК г. Москвы. В декабре 1941 года окончил Тбилисскую военную авиационную школу пилотов», — поделился фактами биографии земляка Сергей Васильев.

На фронтах Великой Отечественной войны Иван Климанов воевал с августа 1942 года. Активный участник освобождения Советской Белоруссии — одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии под кодовым названием «Багратион». Появил лучшие качества летчика в Витебско-Оршанской, Могилевской, Бобруйской и Полоцкой операциях, в освобождении белорусских городов Витебска и Полоцка.

Капитан Климанов к 1945 году совершил 284 боевых вылета, принял участие в 63 воздушных боях, сбив 17 вражеских самолетов лично и еще 5 — в составе группы. За время его командования эскадрильей с февраля 1944 года летчики произвели 656 боевых вылетов, в 67 воздушных боях сбили 27 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза Ивану Кирилловичу Климанову присвоено 23 февраля 1945 года.

О своем земляке Николае Ивановиче Арчакове рассказала председатель молодежной администрации Пронского района, сторонник партии «Единая Россия» Анастасия Крайнова.

«Герой Советского Союза Николай Иванович Арчаков родился 27 августа 1913 года в селе Телятники Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Пронский район). В Красной Армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года, начал службу рядовым красноармейцем. Сражался на Западном, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. В 1943 году окончил ускоренный курс Военно-политического училища. После краткосрочной летной переподготовки стал летчиком-штурмовиком. К концу апреля 1945 года на самолете Ил-2 совершил 162 боевых вылета, из них более 100 на штурмовку войск и укреплений врага, с общим налетом 169 часов 45 минут. Лично уничтожил большое количество техники», — сообщила Анастасия Крайнова.

Звание Героя Советского Союза Николаю Арчакову было присвоено 29 июня 1945 года. После войны Николай Иванович продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР.

В рамках акции «Нам есть кем гордиться», которая реализуется с начала ноября 2019 года, во всех муниципальных образованиях размещается информация о героях — уроженцах Рязанской области. Она сопровождается QR-кодами, содержащими ссылки на видео о жизни и подвигах воинов. Видеоролики о героях размещаются на сайте правительства Рязанской области в разделе «Мы помним».

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