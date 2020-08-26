Сергей Гришин: Мы, как минеры, не имеем права совершать ошибки

Фото: РНПК.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности – праздник, близкий многим в нашем городе. В этом году он выпадает на 6 сентября. Для работников Рязанской нефтеперерабатывающей компании, где трудится более 3,5 тысячи специалистов, это один из главных праздников. В этом году сразу двое работников предприятия были удостоены наград министерства энергетики РФ за вклад в развитие отрасли. Один из отмеченных рязанцев – начальник отдела генплана и ввода основных фондов АО «РНПК» Сергей Гришин. Сергей Владимирович представлен к медали II степени «За заслуги в развитии топливно–энергетического комплекса».

Из дорожников в нефтепереработчики

Свой трудовой путь на рязанском нефтезаводе Сергей Гришин начал в 1992 году в должности инженера–строителя отдела генплана. Специалисты отдела поддерживают в актуальном состоянии генеральный план завода, разработанный еще его первыми специалистами в год основания завода. Документ содержит всю информацию о существующих на заводе технологических установках, зданиях, сооружениях и различных коммуникациях. Одной из главных задач отдела является отслеживание актуальности этих планов для организации и проведения ремонтных и строительных работ на предприятии.

– Любое строительство и ремонт в РНПК начинается именно с нашего отдела. Ведь перед началом работ нам необходимо быть уверенными, что вся информация актуальна и никакие коммуникации не будут повреждены. Мы, как минеры, не имеем права совершать ошибок. Ведь неточное нанесение на генплан коммуникаций может привести к таким ошибкам, которые могут стоить очень дорого, как для нас, так и для всего предприятия, – поделился Сергей Гришин.

Отдел, который возглавляет Сергей Владимирович, работает как с традиционными бумажными чертежами, так и с электронными схемами предприятия. Задач решать приходится много, и каждая из них – по–своему уникальна.

– До трудоустройства на нефтезавод я работал в дорожном проектировании. Поэтому, когда оказался на сегодняшнем месте, был поражен масштабами завода. Я даже не предполагал, насколько здесь все огромное, сколько нюансов, требований и особенностей. Первоначально приходилось рисовать чертежи тушью на кальке, которую накладывали на планшете и аккуратно обводили. Сегодня все это делается и хранится уже в электронном виде, что значительно облегчает наш труд.

Завод из состояния застоя вышел на стадию развития

Когда Сергей Гришин только пришел на завод, он находился в упадке. Это были лихие девяностые, как сейчас принято оценивать тот период. Экономика не то что завода, всей России была на грани. Рассматривались даже варианты закрытия предприятия, его раздела и продажи по частям. Но трудные годы прошли, а нефтезавод удалось сохранить в целом виде. В итоге из состояния застоя он вышел на стадию развития.

– Трудоустроившись на нефтезавод через городскую службу занятости, я и представить себе не мог, что прослужу здесь без малого 30 лет. Бесспорно, что переработка нефти и выпуск нефтепродуктов является основным делом завода, но и постоянная реконструкция предприятия является очень важной составляющей в общем успехе дела. А в этом есть частичка и моего труда, специалистов моего отдела. Мне по долгу службы приходится много общаться, и за годы работы я понял, что важная ценность любого предприятия – это его люди, его специалисты, их преданность делу. Ценнее ничего нет.

В РНПК сейчас также трудится один из двух сыновей и невестка Сергея Владимировича.

Так что можно считать – складывается трудовая династия Гришиных, чему я только рад, – улыбается Сергей Владимирович. – Сейчас уже меньше, а раньше я и в спортивных состязаниях завода участвовал, и всей семьей выезжал на корпоративные конкурсы «Мама, папа, я – спортивная семья», даже призовые места получал.

В этом году мне так же, как и нашему заводу, исполнилось 60 лет. Мы с ним юбиляры, что считаю очень символичным, – смеется Сергей Владимирович. – И я так же, как и завод, по–прежнему молод и сердцем и душой, и готов к новым задачам и свершениям!

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