Замена и установка электросчетчиков – теперь забота энергетиков

Светлана Волощук.

До недавнего времени заменой счетчиков электроэнергии должны были заниматься сами потребители. Но с 1 июля 2020 года порядок работы с приборами учета изменился. О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков и потребителей в новых условиях, мы побеседовали с директором Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании Светланой Анатольевной Волощук.

УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ СЧЕТЧИКА

– К нам поступает много обращений, связанных с новым порядком работы приборов учета. Расскажите, какие изменения ждут потребителей электрической энергии с введением новых правил? Кто теперь должен устанавливать приборы учета и обслуживать их?

– С 1 июля 2020 года обязанность по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии сняты с потребителей и возложены на энергокомпании. За приборы учета в многоквартирных домах (индивидуальные и общие) теперь отвечают энергосбытовые компании со статусом гарантирующих поставщиков, в отношении остальных приборов учета, в том числе установленных в частных домах, ответственность закреплена за сетевыми организациями.

За потребителем остается обязанность обеспечить сохранность прибора учета, если он установлен в его квартире или на его земельном участке.

– Кто оплачивает расходы по приобретению и установке приборов учета?

– Законодательством определены обстоятельства, при которых энергокомпании обязаны заменить или установить прибор учета. К ним относятся: отсутствие прибора учета, выход прибора учета из строя, истечение срока межповерочного интервала. В этих случаях приобретение и установка приборов учета осуществляется полностью за счет энергокомпаний, без взимания платы с потребителей. В иных случаях, когда потребитель по каким-либо собственным причинам желает преждевременно заменить прибор учета (например, после проведенного ремонта), установка будет производиться на платной основе.

– В какой срок будет осуществляться замена приборов учета?

На замену прибора учета энергокомпаниям отводится 6 месяцев с даты истечения срока межповерочного интервала (зафиксированного в договоре энергоснабжения или установленного в ходе проверки) или даты выявления факта выхода прибора учета из строя или даты соответствующего обращения потребителя. Срок очередной поверки электросчетчика потребители могут увидеть в паспорте прибора учета, а также в счетах на оплату либо в личном кабинете на сайте нашей компании.

– Должен ли потребитель информировать энергосбытовую компанию об истечении срока поверки его прибора учета?

– Потребитель может, но не обязан информировать гарантирующего поставщика об истечении срока поверки электросчетчика. РГМЭК обладает такой информацией в отношении своих потребителей, поэтому мы самостоятельно обеспечим установку (замену) и допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии в установленный законодательством срок.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

– Как будет происходить замена приборов учета для потребителей РГМЭК?

– Наши специалисты свяжутся с потребителем любым доступным способом и согласуют дату и время проведения замены прибора учета. При этом в соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг собственники или пользователи помещений обязаны обеспечить допуск энергокомпаний к местам установки приборов учета.

Сотрудники РГМЭК, осуществляющие установку счетчика, имеют при себе и по требованию потребителя предъявляют служебное удостоверение, а также наряд на выполнение работ по указанному адресу. По завершении работ потребителю выдается акт ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. Снятый при замене электросчетчик остается в распоряжении потребителя. Вновь установленный прибор учета является собственностью энергокомпании.

– Может ли потребитель отказаться от установки прибора учета?

– Нет, потребитель не вправе отказаться от установки прибора учета. Кроме того, законодательством предусмотрена ответственность за недопуск уполномоченных представителей к месту установки электросчетчика: в случае двукратного недопуска к данному потребителю будет применяться нормативное начисление с повышающим коэффициентом, что крайне невыгодно.

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ – В КВАРТИРАХ РЯЗАНЦЕВ

– Законодательством также установлена обязанность по установке «умных» приборов учета. Поясните, какими свойствами должны обладать такие приборы и когда планируется их установка?

– В настоящее время обязательные требования к приборам учета не меняются. Гарантирующие поставщики и сетевые организации пока могут устанавливать обычные электросчетчики. Однако с 1 января 2022 года энергокомпании обязаны устанавливать только интеллектуальные приборы учета, требования к которым установлены специальным постановлением РФ. При этом «простые» приборы учета, установленные до этой даты, продолжат свою работу, ими можно будет пользоваться, как и раньше, до истечения срока межповерочного интервала либо до выхода таких приборов учета из строя.

Перечень параметров и возможностей интеллектуальных приборов учета достаточно обширный. «Умные» приборы учета позволят дистанционно передавать показания, устанавливать и менять тарифные зоны (если потребитель пожелает выбрать многотарифный учет), фиксировать уровень напряжения и частоту, собирать статистику потребления для дальнейшего анализа и выбора наиболее выгодной схемы расчета, оповещать о возможных недостоверных данных и о вмешательстве в работу прибора учета и многое другое. Вся информация будет считываться онлайн, передаваться в энергосбытовую организацию и отражаться в личном кабинете потребителей.

Повторюсь, такие приборы учета обязательны к установке с 1 января 2022 года. До этой даты установка приборов учета с «умными» функциями является правом энергокомпании.

– Когда началась установка приборов учета по новым правилам?

– С 1 июля 2020 года РГМЭК приступила к установке и замене приборов учета в многоквартирных домах города Рязани без взимания платы с потребителей. К настоящему моменту установлено более 800 счетчиков электроэнергии за счет гарантирующего поставщика. Наряду с обычными приборами учета будут также устанавливаться приборы с возможностью дистанционной передачи показаний.

В настоящее время большинство разногласий с потребителями приходится именно на проблемы, обусловленные «ручным» съемом данных: показания могут быть ошибочны, они могут быть переданы несвоевременно, либо не переданы вовсе. В таких случаях в соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг расчет потребления производится по среднемесячному начислению либо нормативу, который всегда отличается от фактического расхода. При дистанционном съеме показаний такие ситуации исключены – прибор автоматически, без участия человека, передает показания, по которым начисляется плата. Потребитель при этом в любой момент может сверить данные, размещаемые в личном кабинете или в квитанции на оплату с данными на приборе учета.

Нужно отметить, что вне зависимости от вида прибора учета, его приобретение и установка осуществляются бесплатно для потребителей.

– Как потребитель узнает, какой именно прибор учета у него установлен?

– Потребитель будет проинформирован сотрудниками РГМЭК. Информация о подключении функции дистанционного съема показаний будет указана в акте ввода прибора учета в эксплуатацию, а также отображаться в Личном кабинете потребителя в разделе «Счетчики». В этом случае потребителю больше не нужно передавать показания, все данные будут считываться автоматически и использоваться в расчетах. Если у потребителя установлен обычный прибор учета, то показания передаются в прежнем режиме – до 25-го числа каждого месяца.

– Светлана Анатольевна, куда могут обращаться потребители РГМЭК по вопросам замены приборов учета?

– Все контакты указаны на сайте нашей компании. Потребители могут звонить по бесплатному телефону 8 (800) 250-50-78, а также обращаться через сервис «Написать обращение» на сайте https://www.rgmek.ru/. Также предлагаем жителям Рязани подписываться на нашу официальную страницу во «ВКонтакте». Там мы оперативно, подробно и в доступной форме разъясняем все вопросы, связанные с энергоснабжением наших потребителей.

НАША СПРАВКА

ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории города Рязани и независимая энергосбытовая компания во всех федеральных округах РФ. Обслуживает почти 260 тыс. бытовых и более 6,5 тыс. небытовых потребителей. Годовой объем поставок электроэнергии составляет 1,6 млрд кВтч в год, в том числе свыше 500 млн кВтч – за пределами зоны деятельности в статусе гарантирующего поставщика.