Захар Прилепин рассказал о попытке застройки парка в Дягилевском городке

Фото: НТВ.

Российский писатель Захар Прилепин в еженедельной программе «Уроки русского» на телеканале «НТВ» рассказал о несостоявшейся застройке парка в военном городке в Дягилево. Этот парк на окраине Рязани был создан в 1940 году при личном участии Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации и прославленного летчика Александра Белякова. Причем 24 тысячи деревьев и кустарников высаживали здесь сами военные и члены их семей.

Но уже в следующем веке, в 2017 году, одна из строительных компаний получила разрешение на строительство в зеленой зоне. Помешать этому, по словам писателя, помогли активная позиция местных жителей и участие губернатора Николая Любимова.

- А позже прокуратура признала строительство противоречащим градостроительным и санитарным нормам и вынесла чиновникам представление. Те в свою очередь отменили собственное же решение, но застройщик с этим не согласился и обратился в суд. Но Фемида сочла запрет законным, - пересказал краткую историю конфликта вокруг парка Захар Прилепин.

Сейчас, по словам писателя, главная проблема заключается в том, что у парка нет официального статуса. Поэтому Прилепин выразил надежду, что он наконец-то появится.