Водитель маршрутки №71 высадил женщину с тремя детьми. Фото: Кирилл Морозов | Типичная Рязань.

На остановке «Полетаевский рынок» в маршрутное такси №71 зашла пассажирка с тремя детьми и протянула водителю тысячную купюру, на что услышала в ответ, что у водителя нет сдачи. Попытка расплатиться картой также была безуспешной - у водителя не работал терминал, сообщается в «Типичной Рязани».

Однако работник транспорта, из-за проблем которого оплата проезда стала невозможной, вместо того, чтобы везти женщину с детьми за свой счет (неработающий терминал - не проблема пассажира), остановил микроавтобус еще до следующей остановки («Радиоинститут») и высадил даму. Тем самым совершив еще одно нарушение правил, запрещающее производить посадку и высадку пассажиров вне остановочных пунктов.

С другой стороны, трудно верится, что у водителя не было 908 рублей сдачи. Ведь несмотря на довольно большой объем безналичных платежей (а у водителя терминал не работал) 1000 рублей наличными запросто набирается за один круг в час пик. Скорее всего, работник руля не хотел набирать на сдачу кучу мелочи.

Кстати, если человеку сдают сдачу не крупными деньгами, он не вправе от нее отказаться, равно как и продавец (исполнитель услуг) не может отказать в приеме мелочи, даже если вы ему насыплете 100 рублей десятикопеечными монетами.

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