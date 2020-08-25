Мы улучшим городскую среду только при планомерной работе в сфере ЖКХ

Татьяна Баринова.

Своим опытом помощи в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства делится кандидат в депутаты Рязанской областной Думы по округу №20 Татьяна Баринова.

– Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда уделяла и будет уделять особое внимание проблемам ЖКХ. Мы в нашей программе поднимаем вопрос о федеральном субсидировании определенных сфер ЖКХ. Необходимо выработать механизм, который сделает оплату услуг меньше и даст населению возможность получать меры государственный поддержки.

Наша задача – помочь землякам грамотно выстроить отношения с представителями жилищно-коммунальных служб

Научный подход такой: не браться то за одно, то за другое в режиме пожарной команды, а развивать «коммуналку» на основе комплексных проектов, применяя современные технологии, обеспечивающие максимальный экономический эффект. Если новый тип труб дешевле и долговечнее, надо укладывать их. Если освещение выгоднее заменить на энергосберегающее, надо это сделать.

Необходимо наладить диалог власть – исполнители услуг ЖКХ – жители. Ведь наиболее эффективной формой управления в данной сфере является государственно-частное партнерство.

С 2013 года я координирую партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Школа грамотного потребителя» в Рязанской области. Мы стараемся добиться повышения уровня грамотности жильцов, говорим им, что должно быть хозяйское отношение к общему имуществу в доме. В «Школе» можно найти ответы на насущные вопросы: как правильно организовать совет дома и выстроить выгодные взаимоотношения с управляющими компаниями, заключить договор на обслуживание дома; как разобраться в суммах квитанций за услуги ЖКХ; проверить и узнать, на что расходуются средства на текущий и капитальный ремонт; как благоустроить дворовую территорию или организовать парковку.

Сразу после снятия всех противоэпидемических ограничений начнутся занятия в «Школе жилищного просвещения» и «Школе капитального ремонта». Программа занятий в них разработана, и соглашение о сотрудничестве подготовлено. Организовать группы планируется на базе Политехнического института.

Хочу отметить работу комиссии президиума политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по ЖКХ и тарифной политике. Ее заседания проходят ежемесячно, в состав комиссии входят депутаты областной и городской Думы, представители общественности.

Наши депутаты работают над социально важными законами, которые помогут внедрить долгосрочные программы, удешевляющие тепло- и водоснабжение, водоотведение и сбор отходов.

Законодательство не стоит на месте: благодаря депутатам – членам фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняты социально важные законы, позволяющие разрабатывать и внедрять долгосрочные инвестиционные программы в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения и твердых коммунальных отходов. В регионе создан институт общественных жилищных инспекторов. Между прочим, мы были одними из первых в России.

Общая цель участников общественного контроля – эффективно решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и создать комфортные условия проживания людей в многоквартирных домах. Именно поэтому Партия совместно с Центром общественного контроля в сфере ЖКХ ведет прием граждан каждую среду в региональной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».