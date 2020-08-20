Фестиваль «Небо России» впервые прошел с элементами онлайн-формата

Красота утреннего полета. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В этом году фестиваль воздухоплавания «Небо России» отметил свое тридцатилетие. Тогда в далеком девяностом году фиеста в Рязани стала первым официальным фестивалем воздухоплавания, проведенным на территории СССР. Так имя города на Оке навсегда вошло в аналоги истории.

В последующие годы «Небо России» по объективным причинам проводилось не каждое лето, ежегодным оно стало лишь после 2007 года. Именно поэтому нынешний фестиваль, прошедший с 15 по 18 августа, официально восемнадцатый по счету.

Пилоты-участники фестиваля "Небо России - 2020". Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Утро на дороге неподалеку от села Заокское. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Конечно, юбилейный год хотелось отметить с особым изяществом, планировалось многое, но пандемия внесла существенные коррективы во все сферы нашей жизни. Воздухоплавание не стало исключением. Сначала пришлось сдвигать даты проведения фестиваля, затем федерация воздухоплавания России отменила все официальные спортивные мероприятия, в том числе запланированный в Рязани чемпионат Центрального федерального округа. Отмена чемпионата повлекла за собой целую цепочку событий, вдаваться в подробности которых мы не будем.

Чтобы жители города и гости Рязани все-таки смогли насладиться картинами воздушных шаров, организаторы фестиваля активно работали в интернете. Примерно за час до начала каждого полета в официальной группе фестиваля «Небо России» в социальной сети «ВКонтакте» публиковались координаты точки старта, также можно было приехать к месту общего сбора пилотов и отправиться в поля вместе с ними.

Старт первого полета. Утро - 15 августа. Окрестности села Заборье. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В результате все четыре вечерних полета (утренние полеты проходят очень рано, многие в это время спят крепким сном) собрали на стартовой площадке по несколько сотен зрителей. Особенно было приятно, что едва ли не наибольшее количество болельщиков собралось на завершающий полет, старт которого пришлось отнести к селу Казарь – а это порядка 30 километров от областного центра. Но судя по тем эмоциям, по тем сияющим лицам детей и взрослых все это было не напрасно!

- Я доволен тем, как все прошло, - поделился один из организаторов Александр Маврин. – Группа энтузиастов-профессионалов смогла провести фестиваль так, что удовольствие от участия в нем получили и пилоты, и наши зрители.

Аэростат Сергея Латыпова на фоне села Новоселки Рязанского района. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Мама воздухоплавателя Евгения Рыбакова Раиса Ивановна Рыбакова. Ей нравится смотреть, как аэростаты уходят в полет. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В рамках «Неба России» состоялись Рязанские Воздушные игры – неофициальное состязание в мастерстве пилотирования воздушных аэростатов. В двух воскресных полетах пилоты выполнили четыре задания. Уверенную победу одержал мастодонт отечественного воздухоплавания и один из его основоположников Лев Маврин (Рязань). Сын Льва Борисовича известный и признанный пилот Александр Маврин удостоился бронзовой награды. Семью Мавриных на пьедестале почета «разбил» тульский воздухоплаватель Дмитрий Жохов. Всего в итоговом протоколе Рязанских Воздушных игр значились десять пилотов.

Аэростат "Рязанская область" над клубами утреннего тумана. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Отметим, что впервые организаторы в рамках фестиваля провели онлайн-трансляцию одного из вечерних полетов. Прямой эфир шел в той же официальной группе фестиваля «Небо России», его зрителями стали порядка 1000 человек.

Вечерний полет от рязанского села Борки транслировался в прямом эфире. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В августе следующего года «Небо России» вновь планирует раскрасить утреннюю и вечернюю зарю красками волшебных тепловых аэростатов.

Волшебство утреннего полета в пойме Оки. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский воздухоплаватель ставил финальную сцену в режиссерском дебюте Александра Абдулова

Лев Маврин рассказывает читателям «Комсомолки» о своих ролях в российском кино (подробности).

Рязанский воздухоплаватель первым в истории поднял «ковер-самолет» в небо над городом сказок «Тысячи и одной ночи»

Лев Маврин вспоминает, как весной 1994 года привез в древний Багдад аэростат «Саддам Хусейн» (подробности).