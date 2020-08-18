Телемедицина: сделано в Рязани

Главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины.

Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» - создать комфортные условия для жизни в области. Приоритет Партии - благополучие населения и соблюдение его интересов.

Пандемия вируса COVID-19 внесла свои коррективы в привычную нам жизнь, и мир уже никогда не будет прежним.

Анализируя практики многих стран по системе мер, направленных на восстановление занятости и доходов населения в условиях пандемии, «Единая Россия» выбрала лучшие для того, чтобы реализовать их у нас в Рязанской области.

В Народной программе Партии, с которой команда «Единой России» идет на выборы в областную Думу, многие пункты посвящены борьбе с последствиями коронавируса. Сам документ - по-настоящему народный, он основан на наказах избирателей.

Многие рязанцы приняли участие в формировании программы, оставляя свои пожелания. Так появились партийные инициативы, в которых важное место занимает волнующая всех тема здоровья.

Первой и, пожалуй, главной инициативой стало создание в Рязанской области медицинского кластера - комплекса медицинских организаций, оказывающих услуги по отбору, лечению, реабилитации, диспансерному наблюдению пациентов.

Партия выступает за то, что каждый без исключения житель Рязанской области должен получать доступную медицинскую помощь качественно и оперативно.

Отсюда следует и развитие туристической инфраструктуры, и контроль за экологической обстановкой, и массовый ремонт дорог - ведь без всего этого наш город не сможет стать настоящим центром медицинского туризма. А быть таким центром - значит не только получать федеральные деньги и перезапустить экономику, но и создать множество рабочих мест, улучшить условия жизни людей.

Но самое главное, самое приоритетное здесь - это здоровье рязанцев. Неслучайно в последнее время открывается так много ФАПов, ремонтируются поликлиники. Серьезные изменения претерпела областная клиническая больница.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за то, что каждый без исключения житель Рязанской области должен получать доступную медицинскую помощь качественно и оперативно.

В этом на помощь приходит телемедицина, развитие которой в нашем регионе - одна из задач Партии. В современном мире телекоммуникационные технологии постепенно проникают во все сферы жизни общества, позволяя быстрее и эффективнее достигать необходимых результатов. Развитие телемедицины набирает обороты в системе здравоохранения по всему миру, поэтому поддержка данной технологии так важна для нас. Особенно это становится очевидным, в связи с общемировой проблемой с COVID-19. Телемедицина позволяет использовать современные средства коммуникаций для дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг. В конце концов эпидемия окажется пройденным этапом, а новые уже внедренные технологии и установившиеся принципы помогут людям сохранить жизнь и здоровье! Так о чем же именно речь? Чем так хороша телемедицина?

Обобщенно телемедицину можно разделить на две части: общение между врачом и пациентом и взаимодействие врачей между собой. В обоих случаях у телемедицины есть весомые преимущества.

Во-первых, благодаря ей возможны онлайн-консультации для пациентов, и им больше не придется выходить из дома, чтобы поговорить с врачом.

Во-вторых, телемедицина помогает дистанционно отслеживать ваше самочувствие. С помощью специального оборудования врачи обретут возможность контролировать состояние своих пациентов на расстоянии.

В-третьих, такие экстренные консультации подходят не только для пациентов, но и для врачей: ведь в сложных клинических ситуациях и им требуется помощь коллег. Такие технологии позволят транслировать хирургические операции в реальном времени, а это поможет нашим молодым врачам и студентам получить больше опыта.

Телемедицина - это возможность для каждого жителя области получить приоритетное медицинское обслуживание от профильного специалиста вне зависимости от местонахождения пациента.

Развитие телемедицины - один из шагов на большом пути восстановления нашей жизни после пандемии и перехода ее на новый формат. Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Анатольевич Хубезов отмечает, что нужно на государственном уровне закрепить новые правила работы.

«Это позволит сделать жизнь безопаснее. Четко наладить взаимодействие медиков с властью, различными службами», - уверен он.

Выборы в Рязанскую областную Думу пройдут 13 сентября 2020 года.

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ.