Из летчика-заправщика в федеральные инспекторы: что известно о Михаиле Максимове

Михаил Максимов назначен федеральным инспектором по Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

17 августа полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил губернатору Николаю Любимову и чиновникам регионального правительства главного федерального инспектора по Рязанской области Михаила Максимова.

Представитель президента охарактеризовал Максимова как ответственного, добросовестного профессионала высокого класса, который много лет живет и работает в Рязанской области и хорошо владеет ситуацией.

— Он будет координировать работу федеральных представительств в Рязанской области, работать в тесном контакте с руководством региона содействовать реализации поставленных задач, — отметил Щеголев. — Рассчитываю, что это будет доверительное взаимодействие, поскольку мы решаем общие задачи и от того, насколько мы с вами друг друга понимаем и слышим, зависит благосостояние граждан и их отношение к власти.

По словам Щеголева, люди не делят власть на муниципальную и федеральную, для них это единый механизм.

Полковник Михаил Максимов рассказывает о своей вотчине - полке самолетов-заправщиков - бывшему рязанскому митрополиту Вениамину. Фото: Александр Королев | proryazan.com

О новом федеральном инспекторе, полковнике в отставке Михаиле Максимове известно мало. Это профессиональный военный, который до последнего времени командовал полком 203-го отдельного авиационного полка самолетов-заправщиков дальней авиации, базирующегося в Дягилеве.

Напомним, прежнего федерального инспектора Сергея Яковлева обнаружили мертвым днем 6 июля 2019 года. Известно, что рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, Яковлев в последнее время тяжело болел, и, не справившись с недугом, ушел из жизни (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Максимов Михаил Борисович родился 10 мая 1965 года.

Образование высшее военное:

- в 1986 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Марины Расковой;

- в 1999 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Николая Жуковского.

Более 30 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и России.

Награжден орденом «За военные заслуги», а также ценным подарком губернатора Рязанской области (в 2015 году – Ред.) за образцовое исполнение воинского и гражданского долга.

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