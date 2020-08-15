Все в руках Москвы, или Почему в Рязани не работает региональный закон «Об административных правонарушениях»?

На шумных соседей в полицию не пожалуешься? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если в отношении нас совершается правонарушение, к кому мы обращаемся в первую очередь за помощью? Правильно, к полиции. Но, как оказалось, это не всегда возможно. Невозможно потому, что полиция… неправомерна решать целый ряд вопросов общественного порядка. Хотя и рада бы помочь. Как такое может быть, спросите вы? Да запросто! Все дело в наших законах.

ПОЛИЦИЮ НЕ НАНЯЛИ

Административное законодательство, некогда единое для всей страны, было поделено в 2002 году на федеральное и региональное. Регионам дали право устанавливать дополнительный список административных правонарушений в рамках, не противоречащих федеральному законодательству. Со временем такие законы появились во всех субъектах страны.

Контролировать их соблюдение должны различные органы, в том числе и полиция. Последние в Рязанской области должны следить за чистотой зданий и сооружений (ст. 11.8), тишины и спокойствия граждан (ст. 11.1 и 11.9) и бороться с гадалками и попрошайками (ст. 11.4).

- Нас замучили расклейщики рекламных объявлений, которые вешают свои бумажки куда не попадя, хотя у каждого подъезда есть специальная доска для размещения информации, - говорит старший по дому Валерий Курильчик. – Однако обращение к участковому уполномоченному полиции не дало результата: тот лишь развел руками, ибо он не может даже составить протокол, поскольку у правительства области нет на этот счет договора с полицией.

Получается, что полиция вправе защищать закон, только если ее наймут местные власти?

ЧИНОВНИК ПРИЕДЕТ НА ВЫЗОВ?

Как оказалось, такой порядок действует аж с 2014 года, когда были внесены изменения в областной закон «Об административных правонарушениях». Но прошло уже почти шесть лет, а заключить договор или соглашение с полицией региональные власти не могут.

Как нам сообщили в областном правительстве, соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Рязанской области о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Рязанской области «Об административных правонарушениях», действительно не заключено.

По информации главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, осуществляющему взаимодействие с УМВД России по Рязанской области по данному вопросу, к настоящему времени условия соглашения сторонами не согласованы.

В пресс-службе областного УВД нам подтвердили, что такого рода соглашения заключаются на более высоком уровне, в Москве, и пока все остается по-прежнему.

Получается, что вышеупомянутые статьи закона «мертвые»? Не совсем. По ним могут составлять протоколы должностные лица главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области, а также должностные лица органов местного самоуправления. Правда последние могут это делать только в том случае, если их наделили государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом Рязанской области.

Только много ли вы видели сотрудников этих организаций на улицах? Можете представить себе чиновника, пишущего протокол на уличного попрошайку или приезжающего ночью к вам в дом по жалобе на соседей сверху, устроивших в квартире дискотеку? Нам кажется, что это из области фантастики.

СПРАВКА «КП»

За какие правонарушения рязанская полиция не может составить протокол:

Ст. 11.1 Нарушение тишины и спокойствия граждан.

Ст. 11.4 Нарушение общественного порядка, выразившееся в приставании к гражданам с целью гадания, навязывания религиозных убеждений, выпрашивания денег или материальных ценностей.

Ст. 11.8 Нанесение надписей, рисунков в общественных местах.

Ст. 11.9 Нарушение правил организации и проведения фейерверков.

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