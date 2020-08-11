Грандиозный. Безопасный. Комфортный

С верхних этажей ЖК «Grand Comfort» открываются головокружительные виды.

По своей масштабности и расположению проект уникален – три двухсекционных дома переменной этажности (от 19 до 24) образуют целый квартал с собственной благоустроенной прогулочной зоной. В каждом доме по 309 квартир площадью от 46 до 100 кв. м. Те, кто не хочет тратить время и лишние средства на отделку помещений, могут заказать у застройщика услугу «Быстрый ремонт», выбрав один из авторских дизайн-проектов.

Надежно снаружи, тепло внутри

Возведен ЖК по монолитно-каркасной технологии с наружными стенами из экологичных керамических блоков с утеплителем и декоративной отделкой фасада. На сегодняшний день это самый прочный и долговечный материал, который не губит здоровье людей, – такие дома называют вековыми, потому что срок их службы специалисты определяют целым столетием. Благодаря минимальному количеству швов стены домов демонстрируют отличные показатели тепло– и шумоизоляции и позволяют начинать отделочные работы сразу после окончания строительства.

Вся функциональная начинка дома продумана до мелочей с точки зрения удобства и безопасности жильцов. В квартирах установлены двухкамерные окна с теплосберегающими стеклами Guardian ClimaGuard и экологичным профилем. В числе его достоинств можно отметить максимальную прочность, а также высокую стойкость к атмосферным влияниям и действию высоких температур – выдерживает прямое попадание огня до 60 минут. Благодаря покрытию высокопробным серебром ClimaGuard сохраняет в помещении в 2,3 раза больше тепла. А поскольку в доме индивидуальное отопление, экономия на коммунальных платежах солидная – на 20-50% меньше, чем в среднем по городу. Кстати, квартиру собственник получает с уже установленным и подключенным газовым котлом европейского производства – современным, компактным и стильным.

Бесшумный лифт, «умные» площадки и просторный паркинг

Комфортная среда – это понятие широкое, и включает оно не только площадь жилых квадратных метров, но и общественные зоны. Например, подъезд. Стеклянные входные группы, лестницы, отделка стен, светильники – все это реализованная дизайнерская концепция. В высотном доме, таком как «Grand Comfort», так же важна бесперебойная работа лифтов. Во всех трех домах установлены энергосберегающие лифты премиального класса американской компании OTIS – одного из старейших и крупнейших производителей подъемного оборудования в мире. Они не только бесшумные и надежные, но и позволяют жильцам дома экономить на общедомовых расходах: установленное в них светодиодное освещение служит до 10 раз дольше и потребляет меньше энергии, к тому же в режиме ожидания пассажиров «умные» лифты отключают в кабине освещение и вентиляторы.

Позаботились строители и об удобстве маломобильных жителей своего дома. На территории жилого комплекса создана безбарьерная среда, предусмотрены специальные съезды с тротуаров.

В центре закрытой охраняемой территории жилого комплекса находятся несколько больших игровых платформ SMART PLAY для детей в возрасте от 6 до 12 лет и спортивных площадок, в том числе футбольно-хоккейная коробка. Проводя здесь время, малыши и школьники будут в игровом формате развиваться как физически, так и интеллектуально.

Поскольку жилой комплекс очень большой, то и места для автомобилей должно быть достаточно. Под зданием развернулся огромный паркинг с открытым парковочным пространством и закрытым – гаражного типа на 600 машино-мест. Спуститься туда можно на лифте из каждого подъезда во всех трех домах.

Интеллект на защите ваших интересов

Жилой комплекс «Grand Comfort» – первый проект многоэтажной застройки в России с интеллектуальной системой безопасности «Антитеррор».

– Мы первыми в Рязани стали использовать систему IP-домофонии, – говорит начальник службы информационных технологий компании Михаил Афонин. – На экраны видеодомофонов в квартирах выводится изображение с нескольких камер, установленных возле подъездов, на детской и тренажерной площадках. Таким образом родители могут присматривать за детьми на площадке, не выходя из дома. У нас есть возможность показывать картинку с 30 камер по желанию клиента или предложить персональное видеонаблюдение, например, в паркинге.

На службе безопасности жителей также интеллектуальная система IP-видеонаблюдения. Более 500 современных камер с высоким разрешением умеют «думать» и анализировать ситуацию. Если где-то на территории дома и внутри обнаружено скопление людей, дым, огонь или пропало изображение, сигнал сразу же поступает в пункт охраны. Сотрудники ЧОПа, в свою очередь, предпринимают определенные действия.

– Использование современных систем домофонизации и видеонаблюдения позволило нам масштабировать систему безопасности по территории ЖК на улице, – продолжает Михаил. – Мы установили вызывные модули с видеокамерой в местах скопления людей – зон отдыха, детских площадок, тренажеров. В случае чрезвычайной ситуации по ним можно связаться со службой безопасности дома.

Речь идет о так называемых тревожных кнопках. Размещены они не только в общественных местах (их порядка 50), но и на каждом домофоне в квартирах. По словам самих жильцов, кнопка SOS помогает им чувствовать себя спокойнее. Они уверены: если случится нештатное происшествие, им обязательно придут на помощь.

Служба охраны не только круглосуточно наблюдает за периметром двора и местами общего пользования, но и проводит ежечасное патрулирование территории.

При проектировании авторы программы предусмотрели возможность дальнейшего прогресса – чтобы жильцы с помощью мобильного приложения на базе домофонии могли создавать себе «умные» дома. В третьей очереди «Grand Comfort» опция «умный дом» предлагается уже в базовом варианте.

Ключ от всех дверей

Компания «Зеленый сад» уже несколько лет оборудует свои дома системой контроля утечки газа. В жилом комплексе «Grand Comfort» газоанализаторы с клапаном, отсекающим подачу газа, установлены в каждой квартире. В случае утечки система поднимет тревогу и остановит подачу топлива – взрыва не будет.

Еще одно место потенциального скопления опасных веществ – паркинг. Чтобы обеспечить людям безопасное пребывание в нем и оградить от необходимости дышать выхлопными газами, специалисты оборудовали помещение датчиками предельных концентраций взрывчатых и опасных веществ. В случае достижения высокой и опасной концентрации включается принудительная вентиляция, и все выбросы удаляются.

Под жилым комплексом развернулся огромный паркинг на 600 машино-мест.

Безопасность обитателей жилого комплекса гарантирует многоуровневая система контроля управления доступа. В подъезды собственники квартир и члены их семей попадают либо с помощью отпечатка пальца или домофонного ключа. Ключи от подъездов уникальны, у каждого жильца свой номер, скопировать его нельзя, а выдать новый в случае утери может только УЖК. Как посторонние люди не смогут проникнуть в дом, так и не занесенные в базу данных автомобили не проедут в подземный паркинг. Интеллектуальная система распознавания номеров машин впускает только своих – при условии, что у них чистый кузов.

Логистика внутри дома продумана таким образом, что жилец может подняться исключительно на свой этаж и с него спуститься по лестнице – доступ вверх по лестнице на другие этажи или в другую секцию для него закрыт. Сделано это было, чтобы исключить распитие на лестничных площадках спиртных напитков и прочих увеселительных мероприятий. Контролеры разблокируются только при срабатывании пожарной сигнализации – только в этом случае можно беспрепятственно передвигаться по подъезду.

Прекрасный вид с доставкой на дом

– Жилой комплекс возведен в одной из самых высоких точек города и самой высокой точке в Дашково-Песочне. Дальность горизонта – более сорока километров, – рассказала нам заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Группы компаний «Зеленый сад» Лиана Гокчян. – Виды с верхних этажей открываются поистине головокружительные: с одной стороны – панорамный вид на город и храм, с другой – на заливные луга. Это потрясающие ощущения – наслаждаться по утрам колокольным звоном и любоваться красотой разлива поймы Оки. Многие специально приезжают к морю, чтобы смотреть на воду, а у жителей «Grand Comfort» «море» видно прямо из их квартир! Хочу также порадовать любителей показательных выступлений в воздухе – красочное авиашоу в Дубровичах вы сможете наблюдать «онлайн» прямо из окна. Кстати, по желанию покупатели могут выбрать квартиру с панорамным остеклением на всю высоту этажа.

Поскольку жилой комплекс расположен в одном из самых развитых и богатых по инфраструктуре районов города, в шаговой доступности у жителей – магазины (ТЦ «Европа», «Пятерочка»), медицинские учреждения («СМ-Клиника», клиника «Мать и дитя»), банки, детские сады и школа (школа №75, детские сады «Калейдоскоп», «Остров детства», «Зернышко»), фитнес-центры. Особо хочется отметить, что в границах территории жилого комплекса работает международный медицинский многопрофильный центр «СМ-Клиника» с двумя собственными лабораториями. В нем (а при необходимости и на дому) консультируют врачи более чем 40 специальностей, оказывают экстренную хирургическую помощь при лечении острых заболеваний брюшной полости 24 часа в сутки. А собственная служба скорой помощи клиники обеспечивает безопасную и быструю транспортировку пациентов в лечебное заведение. Так что жители «Grand Comfort» могут быть уверены – на страже их здоровья лучшие врачи и самые современные технологии.

С точки зрения локации жилой комплекс расположен в очень выгодном месте – рядом сразу несколько остановок общественного транспорта, а удобные выезды на Муромское шоссе и Восточную Окружную дорогу позволяют быстро, минуя пробки, как приезжать в центр Рязани, так и выбираться в область.

Узнать более подробную информацию о «Grand Comfort» можно в главном офисе ГК «Зеленый сад» по адресу: Рязань, Солотчинское ш., д. 2, тел.: (4912) 777-777 или на сайте www.green-garden.ru.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Обслуживание дома – на высшем уровне

Жилой комплекс «Grand Comfort» с момента сдачи в эксплуатацию первого дома обслуживает одна из лучших управляющих компаний города «Зеленый сад – Мой дом». В каждом находящемся в управлении доме персонал собран в полном составе: инженер, уборщица, дворник, электрик, сантехник. Работа в УЖК построена таким образом, что жители не остаются без помощи даже по ночам и в выходные – аварийно-диспетчерская служба на связи круглосуточно. Качество выполненных работ оценивают, в первую очередь, сами жители. Свои отзывы они могут оставлять в почтовых ящиках для пожеланий и предложений, которые установлены в каждом подъезде, или на сайте компании. Кроме того, удовлетворенность оказанными услугами проверяет служба клиентского сервиса. Но самое главное – это тарифы. В управляющей компании «Зеленый сад – Мой дом» они на порядок ниже общегородских, а качество выполненных работ – выше, чем у многих.

ВАЖНО!

Все 20 лет деятельности ГК «Зеленый сад» экологические требования в строительстве были для нее приоритетны. На сегодняшний день компания работает по сертификату соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2004. Это означает, что «зеленым» требованиям подчинен весь процесс создания дома – от выбора участка и материалов для строительства до озеленения и последующего содержания придомовой территории. В строящихся домах «Зеленого сада» применен целый ряд «зеленых» решений и технологий: теплоэффективные керамоблоки вместо обычного кирпича, дополнительное утепление стен минеральной ватой, теплосберегающие окна Guardian ClimaGuard, энергосберегающие лифты OTIS Gen2 с системой экономии энергии, дополнительная межэтажная шумоизоляция, современная принудительная система вентиляции – там, где это необходимо. Во дворах всех жилых комплексов установлены травмобезопасные детские площадки из экологически чистых материалов и закрытые контейнерные площадки.

ГЛАС НАРОДА

«Мы мечтали о доме, который помогает людям в быту и гарантирует им безопасность»

Чтобы узнать, как показывает себя в действии супертехнологичная начинка жилого комплекса, мы попросили собственников поделиться своими впечатлениями от «Grand Comfort».

Павел:

– Это отличная идея – сделать вход в подъезд по отпечатку пальца. Мы сразу добавили в базу отпечаток ребенка, чтобы, если вдруг потеряет ключ, он не замерз и мог войти в дом. Входные группы у подъездов стеклянные, могут разбить – и тут спасает наличие сотрудников ЧОПа. Очень хорошо, что застройщики, наконец, начали заботиться о жильцах и оснащать дома системами безопасности. Самые важные, я считаю, это датчики газа, видеодомофон и кнопка SOS. В доме, где установлены газовые котлы, обязательно должна быть надежная система безопасности. У нас в квартирах установлены газоанализаторы, которые чутко реагируют на первые признаки утечки. Я сам проверял – подносил зажигалку. Система сработала: сигнализация включилась, а клапаны закрылись – подача газа прекратилась. Благодаря тому, что на детской площадке камеры, мы можем наблюдать за ребенком, что он делает, не обижают ли его, и заперта ли дверь на площадку. Недавно был случай, когда кто-то вышел и не закрыл за собой дверь. Супруга это увидела, позвонила консьержу, и он запер вход.

Лидия:

– Раньше мы жили в другом районе, но тоже в доме «Зеленого сада». Нам очень нравились планировки, индивидуальное отопление, бесшумные лифты. И очень-очень ответственная управляющая компания. Они дом и двор в идеальном порядке содержат. А в «Grand Comfort» мы получили еще и программу «Антитеррор». Нам нравится все! Очень удобный видеодомофон – в других домах я такого не встречала. Мы видим, кто к нам пришел, не страшно открывать дверь. Отдельная благодарность разработчикам за то, что мы, родители, можем наблюдать за тем, как играют на детской площадке наши дети. Кроме того, в обзор камеры попадают подъезды – мы видим, что происходит возле них.

Вообще в доме вся система безопасности очень грамотно продумана. Например, возможность пройти в дом по отпечатку пальца избавляет нас от необходимости, когда мы с сумками, искать ключи, приложил палец – и прошел. То же самое с паркингом – въезд по номерам, и за каждым свое место закреплено. Ты точно знаешь, что его никто не займет, машину не угонят, не поцарапают, и зимой ее не надо отогревать. Хочу сказать, что мы очень довольны нашим домом и его современными технологиями.

Марина Владимировна:

– Мы с мужем всегда мечтали жить в таком доме, который помогает людям в быту и гарантирует им безопасность. Мы купили квартиру два года назад – ни о чем ни разу не пожалели! Авторы этой системы подумали даже о том, как оградить жильцов от подростковых посиделок в подъезде – у каждого из нас доступ только на свой этаж, в свою секцию. А тревожная кнопка – это вообще отличная идея, особенно для одиноких и пожилых людей. У нас соседи – пара пенсионеров. У дедушки случился инфаркт, а жена растерялась, с мобильником запуталась, хорошо, кнопка под рукой была. Охранник вызвал скорую, дедушку отвезли в больницу – вовремя оказали помощь.

На правах рекламы.