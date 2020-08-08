В регионе продолжается акция «Нам есть кем гордиться».

В Рязанской области продолжается реализация проекта «Нам есть кем гордиться», посвященного празднованию 75-летия Великой Победы. Инициатором его проведения выступил глава региона, члена Высшего совета партии Николай Любимов.

О героях-рязанцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, рассказывают секретари местных отделений «Единой России», активисты партии, депутаты, главы администраций муниципалитетов, работники социальной сферы, учащиеся школ.

О Герое Советского Союза Михаиле Степановиче Цыганове рассказал педагог дополнительного образования Шиловского дома культуры, участник кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» Олег Степушин.

«Мы помним и гордимся каждым участником Великой Отечественной войны», – отметил он.

Михаил Степанович Цыганов родился 12 июля 1921 года в селе Сасыкино Спасского уезда Рязанской губернии, которое сейчас отнгосится к Шиловскому району.

«Михаил Степанович отличился при форсировании Днепра в Кировоградской области. В 1943 году под ураганным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем бойцы овладели безымянным островом, через протоки перешли на правый берег и закрепились на отвоеванном плацдарме. Рядовой Цыганов водрузил на самой высокой точке освобожденной территории Красное Знамя», – описал подвиг Героя Советского Союза, Олег Степушин.

Член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе Сергей Лукьянов вспомнил о Герое Советского Союза Василии Ивановиче Аулове. Он родился 19 июля 1911 г. в селе Голожохово Раненбургского уезда Рязанской губернии (современное село Первомайское Лев-Толстовского района Липецкой области).

В 1939 году призван в Красную Армию, окончил курсы усовершенствования командного состава. С июня 1941 года участвовал в боях Великой Отечественной войны.

«Василий Иванович был дважды ранен, после излечения в госпитале возвращался на фронт. Воевал в районе Ленинграда, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Украину, – рассказал Сергей Лукьянов. – Капитан Аулов отличился в боях за деревню Кобыляки Звенигородского района Черкасской области Украинской ССР. Под огнем противника батальон штурмом овладел опорным пунктом, взяв в плен 34 гитлеровца, затем ворвался в город Умань и закрепился на занятом рубеже, первым форсировал реки Южный Буг, Днестр и обеспечивал переправу подразделений полка и дивизии».

Помощник заведующей филиалом Рыбновского районного организационно-методического центра, член местного Совета сторонников «Единой России» Анна Сотникова рассказала о самоотверженном бойце — Герое Советского Союза Илье Антоновиче Маликове. Он родился в 30 июля 1921 года в селе Истобное Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой области).

«В Красной Армии с 1940 года, в том же году окончил Кировабадскую авиационную школу летчиков. Свой первый боевой вылет совершил 22 июня 1941 года. Всего же за годы войны совершил 196 боевых вылетов на бомбардировку опорных пунктов, аэродромов, огневых точек и других объектов противника. Более 100 из этих вылетов — после ампутации ноги, с протезом», – подчеркнула Анна Сотникова.

Проект «Нам есть кем гордиться» реализуется с начала ноября 2019 года. Информация о героях — уроженцах Рязанской области размещается во всех образовательных учреждениях региона, а также на зданиях муниципальных администраций. Каждый материал сопровождается QR-кодами, по которым можно открыть видео о жизни и подвигах воинов. В каждом видеоролике повествование ведет наш современник.

Видеоролики о героях размещаются на сайте правительства Рязанской области в разделе «Мы помним», на страницах местных отделений партии «Единая Россия» в социальных сетях.