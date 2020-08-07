Денис Сидоров: Строитель - важная и нужная профессия, которая многие века пользуется почетом и уважением

Денис Сидоров. Фото: kprfrzn.ru

9 августа в России отмечается День строителя. Работников отрасли с профессиональным праздником поздравил депутат Рязанской городской Думы, руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров:

«Уважаемые работники строительной отрасли Рязанщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд неизмеримо труден, и вместе с тем он приносит вам ни с чем несравнимую гордость от собственных успехов.

Все, что сегодня создается вами, служит и современникам, и нашим потомкам. Благодаря вам строятся новые дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые инфраструктурные проекты. Вы вкладываете свои силы и душу в любимый труд. Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли, благородный созидательный труд которых вписал немало славных страниц в историю не только нашего края, но и всей страны.

Строитель - важная и нужная профессия, которая многие века пользуется почетом и уважением. Вы создаёте то, без чего немыслимо существование современного человека - условия для комфортной и благоустроенной жизни. Работа строителя приносит огромную, неоценимую пользу всем людям.

Говорят, что жизнь на Земле создал Бог, а все остальное - строители. И этим по праву можно гордиться, продолжая творить разумное, доброе, вечное!

В этот праздничный день желаю вам успехов и новых достижений в многотрудной и значимой профессии! Пусть в Ваших домах всегда будет тепло и уют, в семьях – благополучие и стабильность, а в сердцах по-прежнему горит огонек, освещающий путь к успеху!

Здоровья, счастья вам и вашим близким!».