«Чуть-чуть можно?» Рязанские врачи рассказали, помогает ли алкоголь при язве желудка

Врачи: «Алкоголь при язве желудка недопустим».
Фото: Евгения ГУСЕВА
Рязанские врачи рассказали, помогает ли алкоголь при язве желудка. Как отмечают специалисты, узнав свой диагноз, многие люди следуют не рекомендациям медиков, а советам народной медицины. Зачастую последние сводятся к тому, что небольшая рюмка крепкого алкоголя не только не вредит, но и приносит пользу больному.
— Принимая алкоголь, человек ощущает притупление боли, — рассказывает врач-гастроэнтеролог поликлиники рязанской больницы №4 Елена Крютченко. — Это ложное чувство. Просто этанол попадает в кровь и замедляет передачу нервных импульсов. В результате мозг не получает информацию об усилении боли. После того, как действие спиртного заканчивается, состояние пациента резко ухудшается, и симптомы болезни обостряются.
По словам гастроэнтеролога, алкоголь при язве желудка вызывают негативные проявления, а именно:
- повышается выработка соляной кислоты;
- разлагаются мягкие ткани;
- истончается слизистая оболочка, что может привести к внутреннему кровотечению;
- замедляется процесс пищеварения;
- появляются хронические запоры;
- расстраивается метаболизм - из-за неправильной работы желудка организм не может усвоить витамины и минералы из пищи.
— Симбиоз алкоголя и язвенной болезни не является положительным с точки зрения сохранения здоровья, — продолжает Елена Крютченко. — Спиртное исключается как во время лечения, так и после выздоровления. А отказ от алкоголя помогает снизить риск рецидива заболевания.
СПРАВКА «КП»
По словам специалистов, риск столкнуться с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки существует у каждого двухсотого жителя нашей планеты.
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