«Чуть-чуть можно?» Рязанские врачи рассказали, помогает ли алкоголь при язве желудка

Врачи: «Алкоголь при язве желудка недопустим». Фото: Евгения ГУСЕВА

Рязанские врачи рассказали, помогает ли алкоголь при язве желудка. Как отмечают специалисты, узнав свой диагноз, многие люди следуют не рекомендациям медиков, а советам народной медицины. Зачастую последние сводятся к тому, что небольшая рюмка крепкого алкоголя не только не вредит, но и приносит пользу больному.

— Принимая алкоголь, человек ощущает притупление боли, — рассказывает врач-гастроэнтеролог поликлиники рязанской больницы №4 Елена Крютченко. — Это ложное чувство. Просто этанол попадает в кровь и замедляет передачу нервных импульсов. В результате мозг не получает информацию об усилении боли. После того, как действие спиртного заканчивается, состояние пациента резко ухудшается, и симптомы болезни обостряются.

По словам гастроэнтеролога, алкоголь при язве желудка вызывают негативные проявления, а именно:

- повышается выработка соляной кислоты;

- разлагаются мягкие ткани;

- истончается слизистая оболочка, что может привести к внутреннему кровотечению;

- замедляется процесс пищеварения;

- появляются хронические запоры;

- расстраивается метаболизм - из-за неправильной работы желудка организм не может усвоить витамины и минералы из пищи.

— Симбиоз алкоголя и язвенной болезни не является положительным с точки зрения сохранения здоровья, — продолжает Елена Крютченко. — Спиртное исключается как во время лечения, так и после выздоровления. А отказ от алкоголя помогает снизить риск рецидива заболевания.

СПРАВКА «КП»

По словам специалистов, риск столкнуться с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки существует у каждого двухсотого жителя нашей планеты.

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