Рязанский облсуд признал законным «грабительский» рост тарифа на капремонт

Петр Пыленок.

Областной суд вынес решение по иску рязанских коммунистов к региональному правительству. Члены Рязанского областного отделения КПРФ добивались отмены необоснованного, по их мнению, повышения взносов на капитальный ремонт почти в полтора раза. В исковом заявлении они указали, что «грабительский» тариф (11,65 руб./кв.м вместо 8,02 руб./кв.м), установленный с 2019 года, вопреки закону был принят 7 декабря 2018 года, тогда как крайний срок для соответствующего постановления – 1 декабря.

Процесс тянулся с 7 декабря 2019 года. Несмотря на весомые доводы истцов, суд в удовлетворении их требований отказал, причем мотивировка отказа пока неясна. Один из заявителей, депутат Рязанской городской Думы (фракция КПРФ) Петр Пыленок прокомментировал это решение:

«Ответчик признал факт нарушения срока принятия решения об увеличении взноса, который установлен был областным законом до 1 декабря предшествующего планируемому году. Но считает, что это не нарушило законные права заявителей.

При этом как бы никто не отрицает, что нарушены права неопределенного круга лиц, то есть всех жителей Рязанской области. А нарушителем является власть, которая должна в первую очередь быть защитницей, но таковой не стала.

Представитель областной прокуратуры, призванной защищать закон, по существу заявил, что нарушение правительством области закона не является нарушением! Не был принят во внимание и тот факт, что при установлении столь высокой платы, уровень которой один из самых больших в ЦФО, не учитывалась платежеспособность населения. Известно, что последние шесть лет реальные доходы населения не растут и даже снижаются. В текущем году ситуация еще усугубляется эпидемией коронавируса.

В итоге обирание жителей Рязанской области вместо поддержки в сложной экономической ситуации суд признал законным», - высказался депутат от КПРФ.

Представители коммунистической партии намерены обратиться с апелляционной жалобой на решение Рязанского областного суда в вышестоящие инстанции.

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