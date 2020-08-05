Голые спины, «ночные сорочки» и секспровокации: умеют ли одеваться рязанские женщины?

Всем женщинам хочется быть красивыми, быть в центре внимания и щеголять в модных богатых нарядах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В каждом периоде нашей истории у женщин имелись свои претензии на оригинальность. В каждом периоде находились мастера, которые удовлетворяли эти претензии. От кокошника до фетровой шляпки с вуалью – гигантский прыжок, сравнимый разве что с первым шагом по Луне.
Всем женщинам хочется быть красивыми, быть в центре внимания и щеголять в модных богатых нарядах. Но возникает вполне резонный вопрос: умеют ли наши современницы показать себя, представить свою исключительность, презентовать свою элегантность, импозантность, привлекательность и одновременно не выглядеть вульгарно?
О пределах допустимого в женском образе и гардеробе в соответствии с летним сезоном и вообще о том, как выглядят рязанки, высказались известные представители местного истеблишмента.
Безоглядно следовать моде можно, когда тебе 18 или 25. И тогда допустимы любые эксперименты.
Фото: Владимир ФРОЛОВ
Екатерина Детушева, руководитель журналистского историко-культурного проекта «Баба Рязанская»:
— Безоглядно следовать моде можно, когда тебе 18 или 25. И тогда допустимы любые эксперименты. Со временем у каждой женщины появляется свой стиль, который можно описать одной фразой: «Я – красавица, и мне в этом комфортно». Тогда отпадают вопросы о допустимости: слишком коротких юбках или чересчур оголенных спинах. Москва – город модных шаблонов. Тверь – город модных амбиций. Рязань – город модных удобств. Конечно, все это обусловлено сложившимися традициями. Мы хозяйственны, мастеровиты, по-своему закрыты и самодостаточны. Отсюда и стиль в одежде наших женщин.
Рязанские топ-модели и девушки в народных костюмах.
Фото: Владимир ФРОЛОВ
Элла Хрусталева, певица, композитор, участница шоу «Голос»:
— Попробую сформулировать то, что мне кажется актуальным. Рязанка — это не один определенный типаж, и гардероб наших женщин чрезвычайно разнообразен. Он зависит от возраста, вкуса, самооценки и, безусловно, уровня доходов. Я за элегантность, эпатаж в повседневности, по-моему, неуместен. Некоторое недоумение у меня вызывают шелковые топы на тонких бретелях а-ля «ночная сорочка» в дневном гардеробе.
Анастасия Паскаль, артистка профессионального песенно-инструментального ансамбля «Радуница» Государственного музея-заповедника С. А. Есенина:
— Смотрю порой, во что одеты наши рязаночки, и просто диву даюсь: на лице невероятное количество косметики, переходящее уже в некий театральный грим, а на ногах грязные оборванные джинсы и видавшие виды кроссовки. Девушки и женщины зачем-то сочетают несочетаемое, смешивая спортивный, например, и романтический стили в одежде. Девочка, девушка, женщина должна быть аккуратной, красивой и женственной, чтобы нравиться мужчине, чтобы продолжать род и стоять за спиной своего победителя, придавая ему уверенности и сил.
Рязанка — это не один определенный типаж, и гардероб наших женщин чрезвычайно разнообразен.
Кира Рязанова, дизайнер одежды:
— Ничего нового, все, как и раньше. Только часть женщин стремится вызвать более острые секспровокации. Женский мир жесткий, не все выживают. Время сделало женщин «сильными», и это факт. Мужчины место себе не могут найти в новом мире. И одеваются женщины уже не для мужчин, а для удобства и эксперимента.
Православные рязанки на службе в храме. Фото: пресс-служба Рязанской епархии.
МНЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ
Протоиерей Сергий Рыбаков, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии:
- Приличная одежда мешает, поскольку смысл приличной одежды подчеркнуть (не выпячивая!) естественную красоту и скрыть природные недостатки. Одежда абсурда, наиболее четко явленная на показах мод, призвана отразить богоборчество и безнравственность.
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