Масштабное снятие ограничений: в Рязани откроют детсады и кинотеатры

5 августа губернатор Николай Любимов объявил о масштабном снятии ограничений, которые были установлены в регионе из-за коронавирусной пандемии. В список объектов, которые могут начать работать в ближайшее время попали детские сады, театры, кинотеатры и цирк.

— Ситуация с коронавирусом в Рязанской области позволяет снять оставшиеся ограничения, — заявил Любимов. — Коэффициент распространения инфекции в нашем регионе ниже, чем во многих других областях, а по количеству смертности мы одни из лучших в ЦФО.

Когда заработают в Рязани кинотеатры и детсады:

С 10 августа в Рязани и области возобновят работу кинотеатры, театры и цирк. Соответствующее разрешение властям региона дал Роспотребнадзор. Но с одним условием – все культурные и развлекательные учреждения могут заполнять зрительные залы не более чем на 50%.

Кроме того, Любимов заявил, что санитарные врачи согласовали другое не менее важное решение – это восстановление работы детских садов. К обычному режиму дошкольные учреждения вернутся тоже с 10 августа.

Наконец-то заработают в полной мере больницы и поликлиники. Но часть коек в больницах все равно зарезервируют под больных коронавирусом.

И последнее, после 7 августа в Рязани и области снимут режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет определенные заболевания. С этого дня все пожилые люди могут выходить из дома, ездить по своим делам и посещать общественные места.

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