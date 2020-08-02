2020-08-03T16:13:54+03:00
Политика

90 лет «крылатой пехоте»

Поздравление Дениса Сидорова с Днём ВДВ
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Фото: kprfrzn.ruФото: kprfrzn.ru
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Дорогие солдаты, офицеры, ветераны «крылатой пехоты». От всей души поздравляю вас с Днём воздушно-десантных войск.

90 лет сегодня исполняется славному боевому пути ВДВ. «Голубые береты» являются примером для всех военнослужащих и неизменно демонстрируют отличную боевую выучку, мужество и стойкость. Я рад и горд, что наша Рязанская земля – кузница десантных кадров – имеет к ВДВ прямое отношение. Рязанское военное воздушно-десантное командное училище, известное на весь мир, ежегодно воспитывает тысячи бойцов элитных войск – защитников нашей Родины.

С праздником, дорогие друзья! Желаю всем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, мира и благополучия. Успехов в службе на благо Отечества!

ИСТОЧНИК KP.RU

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