Фракции Госдумы подвели итоги весенней сессии

Депутаты Государственной Думы подвели итоги весенней сессии 2020 года. Парламентарии рассмотрели 621 законопроект и приняли 312 законов. Главы фракций Госдумы на итоговом заседании сошлись во мнении, что сессия была непростой, но насыщенной событиями и эффективной.

Пожалуй, главное достижение Госдумы в эту сессию – обеспечение быстрого принятия законодательных решений в период уникального для всего мира явления – пандемии коронавируса. Причем не только правительство было инициатором этих решений. Десятки предложений, призванных облегчить жизнь граждан, были внесены депутатами.

Например, по инициативе «Единой России» внесены такие изменения, как запрет на списание за долги 10-тысячных выплат на детей, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса. Оперативно депутаты отреагировали на новую реальность рынка труда – удаленную работу. Были подготовлены и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, которые закрепят право сотрудников «на удаленке» на оффлайн, фиксированный рабочий день, достойную заработную плату.

Принят также законопроект об использовании материнского капитала при покупке жилья с помощью эскроу-счетов, которые пришли на смену договорам долевого строительства. Кроме того, документ предполагает создание в регионах фондов для достройки проблемных жилых объектов – они будут финансироваться Фондом защиты прав дольщиков, средствами федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов.

К уже принятым инициативам «Единой России» может добавиться и законопроект фракции КПРФ о гарантиях прав молодых семей на жилище. Пока документ лишь принят к рассмотрению, но он подразумевает сохранение права россиян пользоваться программами для молодых семей после достижения возраста 36 лет (раньше был порог в 35 лет). В ЛДПР подготовили предложение о досрочной пенсии для женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Если инициативу одобрят, матери-героини могут засчитывать в стаж период по уходу за всеми детьми.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова среди приоритетов партии остается тема лекарственного обеспечения граждан. «Мы ждем от правительства более оперативной работы и положительного отзыва на подготовленный нами комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок», – отметил он.

Однако скоро заработают уже принятые документы – это законопроекты о регулировании деятельности аптек, о дистанционной продаже лекарств. Присоединились к теме доступности лекарств и депутаты фракции «Справедливая Россия». Они инициировали (законопроект внесен) ограничение комиссии аптечных сетей – вознаграждение, которое аптечных сетям платят производители – до 5%. Если поправки примут, лекарственные средства могут подешеветь.

По мнению рязанского журналиста, политолога, члена Союза журналистов России Ирины Сизовой, работа Государственной Думы в минувшей сессии имела ряд характерных особенностей, продиктованных не только пандемией коронавируса и мировым экономическим кризисом.

«Депутатский корпус конструктивно взаимодействовал с новым кабинетом министров во главе с Михаилом Мишустиным. Очевидно, что работа думских фракций, и прежде всего фракции «Единая Россия» с новым составом правительства оживилась и вылилась в принятие ряда законов, направленных на решение острых социальных проблем. Оперативно решались все вопросы, связанные с работой в условиях эпидемии, инициативы президента и правительства быстро рассматривались законодателями и вступали в силу, что подтверждает большой потенциал законодательной работы парламента. Принят целый ряд решений, направленных на поддержку регионов, бизнеса, граждан», – отметила Ирина Сизова.

Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации поставило перед парламентариями важнейшую задачу – закрепить действенность этих поправок законодательными решениями.

«Хорошо, что эта работа уже начата на минувшей сессии без откладывания в дальний ящик. Следует особо отметить, что минувшая сессия продемонстрировала возможности депутатского корпуса работать быстро, эффективно, оперативно откликаясь на вызовы времени», – подчеркнула Ирина Сизова.

Она выразила сожаление, что в ходе весенней сессии депутаты Государственной Думы уделяли меньше внимания решению проблем глобального характера, которые проявили себя особенно остро в этом году.

«Имею в виду проблемы экологии и глобальный экономический кризис. Депутатскому корпусу, и прежде всего крупнейшей фракции Госдумы предстоит вместе с президентом и правительством более активно искать резервы роста экономики, пути менее болезненной ее трансформации из сырьевой в цифровую, минимизируя при этом воздействие экологической ситуации (промышленное загрязнение среды, изменение климата) на состояние экономики и условия жизни людей», – пояснила Ирина Сизова.

Фракция «Единой России» в Госдуме, конечно, эффективный инструмент в решении задач, поставленных главой государства. Но не пора ли выступить инициатором реализации существенных программ по этим направлениям, считает рязанский политолог.

«Надеюсь, что работа депутатов в регионах в период думских каникул поможет им оценить состояние региональных бюджетов, изрядно пострадавших в условиях коронакризиса. Эти проблемы тоже нужно решать срочно и эффективно», – отметила Ирина Сизова.

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