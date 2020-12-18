Прио-Внешторгбанк и Рязанский театр кукол подарили многодетным семьям новогоднюю сказку

Дед Мороз и Снегурочка, пусть и на балконе, но зажгли огоньки на елке. Фото: Павел АВЕРИН

18 декабря в Театр кукол принимал многодетные рязанские семьи. Прио-Внешторгбанк приготовил для детей сладкие угощения – ну какой же Новый год без сладостей?

- Для детей это праздник и волшебство, - сказала многодетная мама Елена Черноокова. – Они радуются этому. За подарки и организацию этого мероприятия – большое спасибо!

Артисты театра специально к новогодним праздникам подготовили спектакль-сказку «Новогодние приключения Риты, Елки и Снежка» с лихо закрученным сюжетом. Кстати, Елка – это не зеленая хвойная красавица, а… собака с колючим характером.

А сказка-то с намеком... Интересно и большим, и маленьким. Фото: Павел АВЕРИН

Вот что рассказал директор театра Константин Кириллов:

- Мы дружим с Прио-Внешторгбанком с момента его основания. Банк поддерживает многие наши проекты, включая Международный фестиваль театров «Рязанские смотрины». Благотворительная елка, которую мы проводим сегодня – отдельный большой проект.

Плодотворный союз бизнеса и творчества. Роман Ганишин и Константин Кириллов.

Праздник в условиях пандемии прошел с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: 113 детей и родителей заняли треть зрительного зала, куда их с балкона позвали Дед Мороз и Снегурочка посмотреть спектакль. А перед этим случилось ежегодное чудо – по мановению волшебной палочки и сокровенных слов на зеленой красавице зажглись огоньки.

На входе, помимо подарков, каждой семье вручали… почтовые открытки. Что стало полной неожиданностью прежде всего для родителей, которые даже позабыли про их существование, К сожалению, мы все привыкли к безликим рассылкам и мессенджерам, а ведь когда-то дедушки и бабушки получали новогодние открытки, написанные внуками. Из Театра кукол их можно забрать домой, подписать и отправить близким. Но можно сделать это и прямо в фойе, тут же опустив в почтовый ящик. Что и сделали двоюродные сестры Серафима и Милана.

Серафима и Милана. Фото: Павел АВЕРИН

Организаторы акции #открыткаждому подумали и об одиноких пожилых людях. При желании написать им поздравление сможет каждый зритель. Такие открытки доставят в социальные учреждения Рязанской области и тем пожилым людям, кто живет в своем доме, но одинок. Им передадут праздничные открытки через Союз пенсионеров.

- Приятно, что в этом году мы можем сделать нечто большее, чем обычно, - отметил председатель Правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин. – А если брать в целом, то нашим совместным с театром кукол новогодним елкам более двадцати лет. И это очень хорошая традиция: просто замечательно, что у нас есть возможность встретить этот удивительный праздник вместе.

Осталось только добавить, что акция #открыткаждому продлится до 10 января.

На правах рекламы.