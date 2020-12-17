Добровольчество – крайне важное направление работы «Единой России»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым решать непростые задачи, стоящих перед страной. Такие люди – мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны», – сказал президент Владимир Путин в своем приветственном слове на открытии первого социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря.

В Рязанской области волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса был организован в марте на базе региональной общественной приемной партии. В его работе принимают участие волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, депутаты всех уровней.

Волонтер Лейла Керимова отметила, что добровольцы с поставленными задачами справляются.

«Кому-то надо положить деньги на телефон, кому-то – купить и привезти продукты или лекарства, перевезти пакет с вещами. Пожилые люди боятся выходить на улицу лишний раз, мы им помогаем», – рассказала она.

В день бывает до 7-10 обращений. Но такое количество чаще всего выпадает на выходные дни.

«В период, когда развозили по своим подопечным продуктовые наборы, в день мы могли посещать до 12 представителей старшего поколения», – отметила Лейла.

С самого начала пандемии «Единая Россия» создала волонтерские центры в каждом регионе. Приоритеты дальнейшего развития добровольческой деятельности – это автоволонтерство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным.

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