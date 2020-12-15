Как рязанцам интересно провести новогодние каникулы

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Особенно актуален этот вопрос в период пандемии, когда мы ограничены в выборе досуга: ни концертов, ни танцев. Предлагаем рязанцам топ-5 вариантов для проведения зимнего отдыха — полезного, безопасного, интересного и недорогого.

Активный отдых

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Синоптики не обещают на время новогодних каникул крепких морозов, а значит можно смело планировать отдых на воздухе. И тут множество вариантов: можно прогуляться на лыжах по лесу, выбраться кататься на тюбингах или решиться на горнолыжный отдых? В горы ехать нет необходимости – всего в 10-12 километрах от Рязани расположен спортивно-развлекательный комплекс «Семено-Оленинский». Каждый может попробовать себя в спуске на горных лыжах или на сноуборде. Здесь же можно арендовать оборудование, взять занятие с инструктором. Если длинные трассы с перепадом высот пока не для вас, можно с комфортом прокатиться на учебной трассе, для детей – оборудован детский склон. Возьмите с собой свое снаряжение, так вам не придется стоять в очереди за лыжами.

Время хобби

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В течение года, в вихре дел, мы порой не успеваем уделить время своим увлечениям и хобби. Новогодние каникулы – отличное время, чтобы выделить вечер другой на творчество, которое радует вас. Скрапбукинг, пейзажная фотография, рисование, новогодние игрушки своими руками. Да и мало ли! Заряд хорошего настроения после таких занятий вам точно обеспечен. А можно вместе с детьми сделать кормушку для птиц. Пернатые будут вам очень благодарны. В интернете и на Youtube есть очень точные инструкции, по которым вы без труда сможете собрать «столовую для птиц». Главное не забывать до весны подкармливать своих подопечных.

Праздничная выпечка

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Если, несмотря на хорошую погоду, из дома вам решительно не хочется выходить, то попробуйте себя в качестве новогоднего кулинара. Например, испеките популярное имбирное печенье. Существует легенда, согласно которой английские монахи в XI веке первыми добавили имбирь, который был привезен участниками Крестовых походов с Востока, в тесто для выпечки. Пряное имбирное печенье настолько понравилось монахам и настоятелю, что его попросили испечь его к Рождеству. Пройдя сквозь века, имбирное печенье сохранило простой рецепт и способность привносить атмосферу праздника. Привлеките к занятию детей — им понравится создавать фигурки из теста и украшать их глазурью. Готовые рецепты можно найти в интернете и на YouTube. И аромат выпечки, сделанной своими руками, точно поднимет настроение и соберет семью за уютным зимним чаепитием.

Фильмомания

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Попробовав активный зимний отдых, можно позволить себе провести уютный вечер в компании любимых новогодних фильмов и комедий. Тем более, что новогодняя программа собрала самое лучшее для всей семьи: фильмы, советские сказки, мультфильмы и новогодние передачи. Праздничные каникулы – самое время пересмотреть такие любимые фильмы, как «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Ирония судьбы или с легким паром», «Один дома», «Ну погоди», «Рождественская история» и множество других новогодних шедевров. Но помимо приятного времяпрепровождения, можно и сэкономить. МТС подготовила для рязанцев новогоднее предложение: при подключении домашнего интернета и ТВ по тарифу «Мы МТС +» можно делиться мобильной связью: своими пакетами минут, SMS и интернетом со всей семьей! Ежемесячно, реальная экономия расходов на связь может составлять до 500 рублей. Подробности можно узнать на сайте МТС Рязанской области в разделе Тарифы и услуги / Домашний интернет и ТВ.

Фото на память

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Конечно, фотографий с новогодних каникул порой в памяти смартфона больше, чем за весь год. Но возможно, в копилке семьи так и не появилось кадров, где вся семья собралась вместе. Новогодние каникулы отличное время, чтобы всей семьей собраться на большую профессиональную фотосессию. Формат можно выбрать разный: собраться в фотостудии и сделать снимки в новогоднем декоре, а можно уйти на прогулку в зимний лес и сделать яркие фотографии на фоне заснеженных деревьев. Но так или иначе на память вы получите роскошные фотографии. В рамке или в фотокниге они долго будут радовать вас. Выбрать фотографа, студию и формат съемки можно в группе в социальной сети Вконтакте «Фотографы и модели Рязани».