Рязань для него ассоциировалась с яблоками и Есениным – не стало экс-лидера группы «Воскресение» Андрея Сапунова

Фото: Станислав Красильников/ТАСС.

В воскресенье, 13 декабря, ушел из жизни знаковый российский рок-музыкант, отдавший около 30 лет жизни группе «Воскресение», Андрей Сапунов (1956-2020).

Андрей Борисович не раз бывал в Рязани. Во время одной из таких поездок еще в начале двухтысячных, он признался корреспонденту «Комсомольской правды», что Рязань ассоциируется у него с яблоками и Есениным. А также почему-то с дорогой из Волгограда в Москву…

После концерта в Театре кукол музыканты «Воскресения» выглядели уставшими, но Андрей Сапунов нашел уместным во время небольшой пресс-конференции место юмористической вставке, рассказав анекдот:

- Карнавал. Идет за слоном мужик и ловит в ведро экскременты животного. Один из зрителей, буквально сраженный мастерством циркача, спрашивает:

- Сколько ты здесь получаешь?

- 10 долларов за день, - отвечает тот.

- Слушай, пойдем работать ко мне в офис. Даю 100 долларов. Нужно делать тоже самое, только с бумажками.

- Да чтобы я за какие-то 90 баксов шоу-бизнес бросил!

В 2016 году после конфликта с другим лидером «Воскресения» Алексеем Романовым Андрей Сапунов оставил коллектив, но совсем оставить музыку, конечно, не смог.

Его «Звон» мудрый и глубокий, как история Руси, еще очень долго будет звучать в наших сердцах.

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