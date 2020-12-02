Андрей Красов ознакомился с работой волонтерского центра РязГМУ

Фото: РОО "Единая Россия".

Ежедневно на адреса выходят 10 человек, еще трое отрабатывают поступающие обращения. Об этом Герою России, первому заместителю председателя комитета Государственной Думы по обороне, члену фракции «Единой России» Андрею Красову рассказала проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Рязанского государственного медицинского университета Галина Артемьева.

2 декабря парламентарий от Рязанской области встретился с сотрудниками волонтерского центра РязГМУ. Мероприятие состоялось в рамках декады приемов граждан, посвященной дню рождения партии.

«Центр работает по будням с 08.30 до 18.00, в выходные – с 10.00 до 16.00, уже сформирована база постоянных заявителей», – отметила Галина Артемьева.

По словам волонтеров-медиков, самые загруженные дни – понедельник и пятница.

«На отработку одного вызова уходит от одного до пяти часов», – поделились ребята.

Алгоритм действий волонтеров в случае доставки назначенного лекарства выглядит следующим образом: посещение поликлиники, получение медикамента по рецепту, доставка пациенту.

«Все отработано, волонтерам не приходится стоять в очередях, врачи идут навстречу и даже благодарны, что наши студенты взяли на себя общение с пожилыми пациентами, выполнение простых, но очень трудо- и времязатратных функций», – подчеркнула Галина Артемьева.

В знак признательности Андрей Красов вручил вузу благодарственное письмо депутата Государственной Думы, проректору РязГМУ Галине Артемьевой и девушкам-волонтерам – цветы. В поддержку работы центра депутат передал активистам маски, перчатки, антисептики для рук.

«Такая помощь представителям старшего поколения никогда раньше не оказывалась, – заключил Андрей Красов. – Благодаря вашей работе люди не ощущают себя брошенными. Президент выделяет волонтерскую деятельность как одну из основных в борьбе с пандемией. Спасибо вам огромное за труд».

Напомним, количество обучающихся РязГМУ, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией, превысило 1000 человек. Кроме доставки лекарств и продуктов студенты, аспиранты, ординаторы и преподаватели университета ежедневно выходят на смены в «красную» и «зеленую» зоны, принимают звонки в организованных при больницах и поликлиниках call-центрах.

Добавим, что в Рязанской области на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» продолжает работать волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. Он открылся 26 марта. В его работе участвуют волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России».

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