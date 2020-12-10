Крупный пожар в промзоне Рязани: с огнем боролись около сорока человек

Несколько часов понадобилось МЧС, чтобы ликвидировать пожар в промышленной зоне Рязани.

В ночь на 10 декабря, в 03:26 на пульт регионального управления МЧС поступила информация о крупном пожаре на окраине Рязани в микрорайоне Дашково-Песочня. На место происшествия тут же выдвинулись около 40 бойцов Государственной противопожарной службы и 14 единиц спецтехники.

На пожаре в промзоне Рязани никто не пострадал.

Выяснилось, что горела рубероидная кровля трехэтажного производственного цеха в промышленной зоне. Пожар был такой силы, что в микрорайоне дымом заволокло небо, а запах гари проникал в квартиры рязанцев.

Тушили пожар несколько часов.

Только спустя три часа пожар площадью 1500 квадратных метров удалось локализовать, а еще, а в 08:30 – полностью ликвидировать.

— К счастью, на пожаре никто из людей не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания и причиненный ущерб, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

На ликвидации пожара в промзоне Рязани работали 14 единиц спецтехники.

Подробности происшествия уточняются.

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