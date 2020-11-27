Андрей Красов поблагодарил рязанских волонтеров-медиков за работу

Фото: РОО "Единая Россия".

26 ноября Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов поблагодарил волонтеров-учащихся Рязанского государственного медицинского университета за участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В РязГМУ отметили, что с началом осеннего обострения ситуации с распространением COVID-19 нагрузка на врачей и медперсонал значительно выросла. Студенты, аспиранты, ординаторы и преподаватели вуза ежедневно выходят на смены в «красную» и «зеленую» зоны, принимают звонки в организованных при больницах и поликлиниках call-центрах, работают на «горячей линии» медуниверситета, разносят продукты и необходимые лекарства находящимся на самоизоляции рязанцам старшего поколения.

Андрей Красов передал подарки волонтерам-медикам, осуществляющим адресную доставку продуктов и лекарств пожилым людям.

«Молодые ребята каждый день выполняют работу, от которой зависят жизни людей. Режим дня ненормированный, порой волонтерам приходится полностью отказываться от свободного времени. Спасибо им огромное за труд!» – подчеркнул парламентарий от Рязанской области.

Волонтеры РязГМУ задействованы в работе более 16 медицинских учреждений города. Они обзванивают больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые лечатся дома, принимают информацию для помощи врачам. Представители рязанского медвуза также трудятся в Московской, Тульской, Владимирской, Липецкой областях и еще в 12 регионах страны.

Напомним, в Рязанской области на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» продолжает работать волонтерский центр. Добровольцы принимают звонки жителей региона, которые обращаются с различными просьбами. Помощь оказывается и медикам, нагрузка на которых в период пандемии коронавируса многократно возросла. Врачи и медицинский персонал, которые работают в «красной зоне» и на станциях скорой помощи, сейчас особенно нуждаются в поддержке. С самого начала работы центра к волонтерской деятельности активно подключились депутаты всех уровней, в том числе парламентарии от Рязанской области в Государственной Думе. Народные избранники помогают многодетным семьям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и зоне риска, медицинским учреждениям региона.

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