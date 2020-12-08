Прио-Внешторгбанк: Нам хватило опыта, чтобы отработать 2020 год стабильно

Фото: Прио-Внешторгбанк.

6 декабря Прио-Внешторгбанк отметил очередной день рождения. Год для банка не юбилейный, но, как и всем, надолго запомнится своими особенностями.

— Мы не закрывались ни на один день даже в период карантина. Быстро адаптироваться к новым условиям работы помог накопленный годами опыт, — рассказал первый заместитель Председателя Правления Прио-Внешторгбанка Михаил Волков. — Последние несколько лет во время сезонной эпидемии гриппа банк кварцевал залы, проводил дезинфекцию, сотрудники носили маски, так что коллектив с пониманием отнесся к повышенным мерам безопасности.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Чтобы клиенты справились с возникающими сложностями, банк предоставлял кредитные каникулы, проводил реструктуризацию, помогал малому и среднему бизнесу получить господдержку — кредит под 2% на возобновление деятельности и под 0% на поддержку и сохранение занятости работников. Как и в прошлом году, в этом Прио-Внешторгбанк участвовал в госпрограмме льготного кредитования малого и среднего предпринимательства под 8,5%. За два года общая сумма заключенных по ней договоров – 2,5 млрд рублей. Финансовые результаты, достигнутые за 31-й год работы банка, достаточны для качественного обслуживания и дальнейшего развития, убежден Михаил Волков. По его словам, ресурсов хватит и на уже действующие офисы, и на расширение сети.

Дезинфекция копилки. Фото: Прио-Внешторгбанк.

– Потребность в географической диверсификации объясняется двумя факторами – требованиями Центробанка РФ и собственной заботой Приобанка о действующих клиентах, так как выход на новые рынки укрепляет нашу надежность и повышает возможность участвовать в программах поддержки бизнеса, — пояснил Михаил Волков. Уже в ближайшее время банк намерен открыть два новых офиса в Московской области. Кроме того, в планах Прио-Внешторгбанка расширить IT-инфраструктуру и предложить клиентам новые банковские продукты.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Обновление и расширение — планы на будущее, начало которым положено в настоящем. Так будет и с бизнес-клубом, который Прио-Внешторгбанк открыл для клиентов этой осенью и обязательно возобновит его работу в следующем году, как только ограничения станут мягче. Клиенты банка — участники клуба — продолжат знакомиться с интересными людьми и инвестиционными проектами, находить партнеров для реализации совместного бизнеса и выявлять проблематику, которая волнует предпринимательское сообщество, чтобы потом донести общую позицию до органов власти.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

НАША СПРАВКА

Прио-Внешторгбанк уже давно стал банком универсальным. Здесь можно оформить ипотеку или кредит, оплатить услуги ЖКХ, открыть вклад, обменять валюту или сделать перевод. Региональный бизнес в Рязани, Воронеже и Подмосковье проводит через Приобанк свои повседневные расчеты, получает средства на поддержку и развитие.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) основан 6 декабря 1989. Лицензия ЦБ РФ № 212.

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