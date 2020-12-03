А суд идет, а суд идет…

Подрядчик начал реконструкцию Солотчинского моста летом 2018 года и завершил в октябре.

В минувшую среду, 25 ноября, состоялось очередное заседание, которое вела судья Анна Котова. Можно сказать, что заседание было необычайно быстрокрылое: длилось оно примерно 5-6 минут.

Печальная история

Год уже идет разбирательство.

Напомним суть: входящая в ГК «Альянс» фирма «АльянсДорСтрой» выступала подрядчиком по ремонту Солотчинского моста в 2018 году, работы были выполнены, мост открыт и эксплуатируется с осени 2018-го.

Спустя год, ГК «Альянс» подала иск к Дирекции дорог Рязанской области, к которой перешли функции заказчика, об оплате работ на сумму 23,96 млн рублей неустойки и пени. В процессе рассмотрения иска подрядной организации Дирекция подала встречный иск — об обязании подрядчика устранить недостатки ремонта. Сумма не называется, претензии Дирекции сводятся только к части работ непосредственно на эстакаде, где впервые в истории российского мостостроения был уложен по заказу региональных властей полимерный материал.

Подрядчик начал реконструкцию Солотчинского моста летом 2018 года и завершил в октябре. Исходя из условий государственного контракта, компания «Альянс» для проведения работ по устройству на мосту полимерного тонкослойного покрытия Matacryl® привлекла специализированную организацию. Полимер, по утверждению бельгийского производителя RPM Belgium Vandex, существенно повышает долговечность, целостность и влагостойкость дорожной одежды.

Объект не был принят региональным Минтрансом из-за того, что работы, как считают в ведомстве, в процессе эксплуатации моста были выявлены неровности покрытия, что вызвало массу нареканий у рязанцев.

Была проведена экспертиза по недоделкам, на которые указывают в Минтрансе и Дирекции дорог Рязанской области. Результаты этой экспертизы ни в коем случае не могли удовлетворить ГК «Альянс» и специализированной организации, непосредственно занимавшейся укладкой полимера – ООО «ЕКК», адвокаты говорят о недостаточной компетенции приглашенных ДРРО четырех экспертов из московской фирмы ООО «СКБ-Инжиниринг», которые никогда ранее не занимались никакими видами исследований полимерных материалов и мостами в целом.

- Из четырех экспертов с очень большой натяжкой только один имеет хоть какое-то отношение к дорожной отрасли в целом и, в частности, к мостам и путепроводам и только в порядке прохождения курсов повышения квалификации. Человек является всего лишь ведущим инженером фирмы и прошел курсы в объеме 72 часов. Схожие курсы проходил генеральный директор заявленной в качестве эксперта организации. Но никакого профильного образования и навыков эти лица не имеют, впервые образец полимера и используемых компонентов они увидели в зале судебного заседании при их допросе уже после того, как они выдали свое заключении о нарушении технологии укладки того, что они никогда не видели и понятия не имеют что это, и как это должно было укладываться - заявила адвокат ГК «Альянс» Наталья Весельницкая.

Как говорит Наталья Владимировна, экспертами от Дирекции не учитывался и тот факт, что на износ дорожного полотна после сдачи в эксплуатацию влияет повышенный автомобильный трафик. Ежедневно по мосту сейчас проходит до 50 тысяч автомобилей в каждую сторону. Скоростной режим был ограничен только в 2019 году.

Вода камень точит

Главный вопрос в споре сторон: соответствовала ли проведенная реконструкция проектной документации и насколько квалифицированной была экспертиза выполненных работ.

Подрядчик попросил проведение еще одной экспертизы поручить Московскому автомобильно-дорожному государственному техническому университету (МАДИ), который единственный в Европе имеет кафедру мостов, но суд предпочел экспертов от ДДРО, тех самых, которые как оказалось не имели ни опыта, ни навыков в этом вопросе.

- Год уже этому процессу с первого судебного заседания, а воз и ныне там, - с грустью в голосе констатирует представитель ГК «Альянс» Наталья Весельницкая. – По делу уже собрано более 15 томов материалов, причем практически все документы представлены нашей стороной. Умножьте 15 примерно на 250 и получите количество листов. Наш иск, который к полимеру нее имеет никакого отношения, не оспорен ни одним документом, - говорит она.

Наталья Владимировна в суде удивляется, что Солотчинскому мосту, связывающему сразу пять субъектов Федерации, на протяжении многих лет не уделялось должное внимание, и он был доведен до ужасного состояния.

- После окончания работ еще в 2018 году покрытие проверялось как минимум дважды, никаких проблем со сцеплением не было. Для того чтобы полимерное покрытие служило так, как это предполагалось, нужно было выполнять комплекс мероприятий по уходу за ним, для этого мост был передан эксплуатирующей организации АО «Рязаньавтодор». Но спустя год выяснилось, что все стоки для отводов воды забиты мусором, само полотно не очищается, в суде же эксплуатирующая организация признала, что никаких работ по мосту на протяжении полутора лет не проводилось, - говорит Весельницкая.

На что и Минтранс и Дирекция говорят, что им никто не сказал, что полимер не скроет всех недостатков, а сам мост официально не принят, а потому все риски, включая и ДТП должен нести подрядчик.

Полимер, по утверждению бельгийского производителя RPM Belgium Vandex, существенно повышает долговечность, целостность и влагостойкость дорожной одежды.

- Ну, тогда объявите всем официально, что Рязанская область предлагает участвовать в ремонтах и строительстве дорог, будет это контролировать каждый день, проверять как это все выполняется, рассказывать и отчитываться о том, что региональными властями сделано, но платить за это не будет и принимать работы не будет никогда, чтобы не брать на себя никакую ответственность перед своим же населением – парировала Наталья Владимировна.

Покопавшись на просторах интернета, можно увидеть с какой помпой бывший министр транспорта Савичев отчитывался перед камерами о работах на мосту: все выполнено, даже раньше сроков, претензий никаких нет.

Чуть позднее, когда жители стали жаловаться на то, что на этой части моста есть неровности, то же Министерство объясняло: неровности в местах шарнирных вставок через каждые 32 метра вызваны износом существующей бетонной поверхности, развившимся за 45 лет эксплуатации моста. Полимерное покрытие повторяет поверхность бетонного основания и нивелирует неровности в определенных пределах.

Получается, что все знали, когда принимали решение о реконструкции моста, что полимер сможет нивелировать поверхность только в определенных пределах. Тогда, причем здесь подрядчики?

А вода ведь камень точит. При отсутствии должного ухода за мостом, в условиях повышенной транспортной нагрузки, в полимере образуются микротрещины, вода проникает внутрь и губит покрытие.

- Очень много чудачеств в этом деле, - признает Наталья Весельницкая. – Мы потратили на допросы этих вот экспертов, приезжавших из Москвы, примерно пять часов. И ни один из них не смог сказать, что конкретно было нарушено при реконструкции моста, они ведь даже не изучали ни технологию, ни историю и причины выбора этого метода ремонта, и, что более важно для судебной экспертизы, причинно-следственную связь между действиями порядков и тем состоянием, в котором находится мост сейчас. Поэтому уже четырежды просим суд назначить повторную экспертизу. Дирекция сетует на наличие трещин, но не принимает никаких мер для их заделки, пригласила экспертов, которые вырезали керны, и вырезы не заделали, мы входим уже во второй сезон после этого. Как думаете, какого состояние этого покрытия будет после зимы, когда в них просто зияют отверстия до бетона, который вбирает в себя воду и просто разрывает покрытие изнутри?

- Слушая из заседания в заседание аргументы противников, честно сказать никто понять не может, почему суд не решается назначить экспертизу нормальным экспертам. Нам нужны ответы на вопросы, - заявила Наталья Владимировна.

История эта неизвестно, когда завершится, а в финале этой статьи стоит напомнить всем: мы платим налоги, из них какая-то часть идет на оплату работы чиновников, а какая-то часть капает на счет АО «Рязаньавтодор», и региональный Минтранс, и указанная компания должны следить за состоянием Солотчинского моста, но с функциональными своими обязанностями, как выясняется, не справляются.

Как полагает Наталья Весельницкая, жителям Рязани не нужны сакральные жертвы, а нужны ответы на вопросы и нормальные дороги.