«Платон» наводит мосты в Рязанской области и по всей стране.

На трассе Р-22 «Каспий» на территории Рязанской области в минувшем дорожном сезоне через реки Хупта и Лопоток появились сразу два «моста Платона» или «моста дальнобойщиков». Так дорожники и автомобилисты называют сооружения, которые строятся и ремонтируются за счет «покилометровой» платы логистических компаний и грузоперевозчиков за федеральные трассы, которую они вносят через государственную систему «Платон». За пять лет ее работы дорожный фонд России пополнился на 130 млрд руб. Причем более 6 млрд из них – взысканные Ространснадзором штрафы с предпринимателей-нарушителей, которые также идут полностью на восстановление автотрасс.

В целом по стране количество мостов «Платона» превысило 130 путепроводов, а дорог - 3,5 тыс. км. В частности, благодаря этому финансированию вдвое шире - четырехполосными станут два участка протяженностью 12 км (в 73 км и в 106 км от Рязани) на трассе М-5 «Урал» и 11-ти км участок трасса Р-22 «Каспий» в Рязанской области. Госсистема «Платон», отмечает Росавтодор, обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок.

Руководитель Центрального филиала оператора системы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Сергей Давыдов рассказал, что первое место по количеству зарегистрированных грузовиков среди всех регионов России занимает Московская область, Рязанская область также в лидерах. По его словам, в целом на Центральный федеральный округ приходится треть всех грузовиков и грузоперевозчиков (115,5 тысяч компаний и предпринимателей), зарегистрированных в госсистеме «Платон».

«Из 315 тысяч транспортных средств в Центральном федеральном округе почти половина из Московской области (84 тысячи грузовиков) и Москвы (63,5 тысячи). В пятерке лидеров по округу – Воронежская область (19,2 тыс.), Смоленская область (16,8 тыс.), Белгородская область (14,5 тыс.). Грузоперевозчики зарегистрировали более 10 тысяч транспортных средств в Брянской, Липецкой, Тверской и Тульской областях, более девяти тысяч – во Владимирской, Калужской, Курской и Рязанской областях», - пояснил Сергей Давыдов.

Всего в «Платоне» 600 тысяч российских и иностранных грузоперевозчиков зарегистрировали 1,4 млн грузовиков. Порядка 15% от собранных в дорожный фонд нашей страны средств вносят зарубежные логистические компании.

«Платоновское» финансирование Росавтодор направил на капительный ремонт 15 мостов и расширение до четырех полос более 10 загруженных участков федеральных трасс в Центральном федеральном округе.

В Московской области дорожники капитально отремонтируют три моста: на Большом бетонном кольце (трасса А-108) через реку Дуроч, путепровод через железную дорогу на трассе А-112 Чепелево – Вельяминово и шестисотметровый мост через Оку на старом направлении трассы «Дон».

За счет платы грузоперевозчиков и логистических компаний за федеральные дороги будут отремонтированы мосты в ЦФО: в Ярославской области - путепроводы на 248 км и 243 км трассы М-8 «Холмогоры», в Брянской области - путепровод через грунтовую дорогу на трассе А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией, в Белгородской области - путепровода через железную дорогу на трассе М-2 «Крым» (подъезд к музею-заповеднику «Прохоровское поле»), в Воронежской области - мост через реку Курлак на трассе Р-298 Курск – Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий», в Ивановской области - мост через реку Таха на трассе Р-600 Кострома-Иваново, Приволжск — Плес — Миловка — Усадьба Черневых, в Курской области - мосты через реки Хатуша и Романовский на трассе А-142 Тросна-Калиновка, в Тамбовской область -мост через ручей на трассе Р-193 Воронеж-Тамбов, в Ульяновской области - мост через реку С. Овраг на трассе М-5 «Урал».

Также средства от «Платона» позволят капитально отремонтировать с увеличением до 4 полос 44 участка федеральных автодорог общей протяженностью 600 км, проходящих по территориям 23 регионов страны. В Московской области будут расширены два участка общей протяженностью более 20 км — в 12 км и 22 км от Серпухова на трассе А-108 «Московское большое кольцо» и участок в 22 км от Коломны на автодороге М-5 «Урал».

Также станут четырехполосными два участка протяженностью 26 км (в 4 км и в 8 км от Курска) на трассе М-2 «Крым» в Курской области, три участка общей протяженностью 32 км (в 8 км, в 20 км и в 34 км от города Строитель) на трассе М-2 «Крым» и 11-ти км участок трассы Р-298 (в 35 км от Старого Оскола) в Белгородской области. Капремонт будет проведен на 10-ти км отрезке трассы Р-208 (в 5 км от Тамбова) в Тамбовской области.

Капитальный ремонт мостовых сооружений и расширение дорог повышает безопасность движения в первую очередь для большегрузного транспорта, миллионов автомобилистов и грузоперевозчиков. Средняя интенсивность движения по выбранным трассам превышает 10 тысяч автомобилей в сутки, а по некоторым превышает 25 тысяч машин, добавляет Росавтодор. Многие мосты не проходили капремонт еще с советских времен, но «Платон» позволил ускорить необходимые восстановительные работы.

По оценке логистических компаний, союзов перевозчиков, «Платон» доказал свою эффективность, считает председатель межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак.

«В первую очередь мы видим, что плата идет на ремонт дорог и строительство мостов. И здесь необходимо оценивать в целом по стране, а не по отдельным регионам, ведь грузоперевозчики, например, из Нижегородской, Кировской или Свердловской областей ездят по всей стране, по федеральным трассам от Владивостока до Калининграда. А во вторую — важно, что постепенно регистрация «Платона» охватила весь рынок, включая в первую очередь физических лиц, — подчеркнул председатель МОЭС. — В целом за счет этого сфера автомобильных грузоперевозок из абсолютно нерегулируемой, ставшей такой после 2005 года при отмене лицензирования, с помощью «Платона» обеляется и становится цивилизованнее. Это важно для отрасли и для экономики страны в целом: годовой оборот грузовых автомобильных перевозок исчисляется колоссальными суммами — от 5 до 6 трлн рублей».

Грузоперевозчики отмечают, что федеральные дороги с каждым годом становятся лучше. «Для нас в первую очередь важно ускорение ремонта дорог, расширение узких мест на федеральных трассах. От этого зависит напрямую скорость доставки, безопасность перевозки, снижение расходов на обслуживание автопарка, в целом эффективность логистики. И здесь мы видим результат работы «Платона» - федеральные дороги становятся лучше», - сообщили в пресс-службе группы компаний «Деловые Линии».

Управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян отметил, что объем регистрации в «Платоне» все эти годы растет и достигает того уровня, когда можно говорить о полноценном охвате большей части рынка. «Мы оцениваем эффективность «Платона» по достижении двух целей: основной — адекватные взимаемым платежам объемы ремонта и реконструкции федеральных трасс и дорожной инфраструктуры и «побочной» — использование возможностей системы для повышения прозрачности рынка и борьбы с недобросовестной конкуренцией между его участниками», - заключил Тян.